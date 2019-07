11-Jähriger aus Spanbeck als Kandidat  in TV-Show mit Moderator Kai Pflaume

Kandidat: Tim Asch aus Spanbeck bei Göttingen, Schüler am Felix-Klein-Gymnasium, ist bei „Klein gegen Groß“ mit Kai Pflaume (links) am Samstag dabei. Sein Gegener im Ratespiel ist Christoph-Maria Herbst.

Im Duell um Erhardt-Reime: Der 11-Jährige FKG-Schüler Tim Asch ist am Samstag in der ARD-Show "Klein gegen Groß" mit Kai Pflaume zu sehen.

Wenn am kommenden Samstag in der ARD die TV-Show „Klein gegen Groß“ mit Moderator Kai Pflaume ausgestrahlt wird, ist mit dem elfjährigen Tim Asch auch ein junger Göttinger unter den Kandidaten.

„Das hat unheimlich richtig Spaß gemacht und war auch ziemlich aufregend“, erinnert sich Tim an die Aufzeichnungen in Berlin zurück. Mitte Mai reiste er mit seinen Eltern für ein verlängertes Wochenende in die Hauptstadt gefahren.

Mit Prominenten wie Bohlen, Rach und Pilawa im Studio

Nach der Einzelprobe am Freitag und der Generalprobe am Samstag war er dann am Sonntag mit Prominenten wie Dieter Bohlen, Christian Rach und Jörg Pilawa im Studio. „Die waren alle richtig gut drauf“, sagt Tim.

In seinem eigenen Duell traf der Fünftklässler des Felix-Klein-Gymnasiums (FKG) auf Schauspieler und Comedian Christoph Maria Herbst. „Es ging um Gedichte von Heinz Erhardt“, sagt Tim. „Uns wurden die beiden ersten Strophen vorgelesen und wir mussten dann die nächsten beiden Strophen aufsagen und den Titel des Gedichtes nennen.“ Wer das Duell am Ende gewann, dürfe er noch nicht verraten. „Aber es war verdammt spannend“, sagt Tim.

Tim passte genau ins Anforderungsprofil

Auf die Idee gekommen, sich für die Show zu bewerben, war der Elfjährige durch den Neu-Eichenberger Regisseur und Produzenten Sven Schreivogel, für den er bei der Kinderkrimi-Hörspielserie „Die Göttinger Sieben“ vor dem Mikrofon steht.

„Die Produktionsfirma von Klein gegen Groß hatte bei mir angefragt, ob ich nicht einen Jungen aus Göttingen wüsste, der dort mitmachen könnte“, sagt Schreivogel.

Da Tim genau ins Anforderungsprofil gepasst habe und in der Schule gerade Gedichte – unter anderem auch von Heinz Erhard – Thema gewesen seien, er ihn einfach mal gefragt. „Und da war ich dann sofort Feuer und Flamme“, sagt Tim.

„Die ganze Sache hat mir dann so gut gefallen, dass ich mir jetzt durchaus vorstellen könnte, einmal beim Fernsehen zu arbeiten“, sagt der Elfjährige, der mit seinen Eltern Viola und Thomas in Spanbeck bei Göttingen wohnt.

Tim ist Samstag ab 20:15 Uhr im Fernsehen zu sehen

„Wir sind mächtig stolz auf ihn, das hat er wirklich ganz toll gemacht“, meint seine Mutter, die mit ihrem Mann bei den Aufzeichnungen mitfieberte.

+ 11 Jahre alt und aus Spanbeck bei Göttingen: Tim Asch ist Kandidat bei TV-Show „Klein gegen Groß“ mit Kai Pflaume. © Per Schröter

Auf die Ausstrahlung am kommenden Samstag um 20.15 Uhr freuen sich nicht nur Tim und seine Eltern. „Wir werden das wahrscheinlich zusammen mit einigen Verwandten und Freunden schauen und bestimmt noch einmal viel Spaß dabei haben“, sagt Viola Asch.

Heinz Erhardt ist ein typisches Göttinger Thema

Heinz Erhardt übrigens ist ein typisches Göttinger Thema. Der Komiker und Schauspieler drehte von 1948 bis 1961 in der damals in Deutschland führenden Filmstadt Göttingen acht Spielfilme, darunter auch „Witwer mit 5 Töchtern“ und „Natürlich die Autofahrer“, der vor 50 Jahren erstmals im Kino lief und dem am 20. August in Göttingen eine Sondervorführung im Cinemaxx-Kiono gewidmet sein wird.

„Heinz Erhardt ist das Gesicht der Filmstadt Göttingen“, sagt der Inititator und Filmexperte Sven Schreivogel (Neu-Eichenberg) deshalb voller Überzeugung.