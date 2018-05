Sportwagen stürzte in Fluss in Heiligenstadt: 46.000 Euro Schaden 

Verletzt wurde niemand

+ © Steinfeld-feld / CC-BY-SA-4.0 / Symbolfoto Unser Symbolfoto zeigt einen BMW M2. © Steinfeld-feld / CC-BY-SA-4.0 / Symbolfoto

Eichsfeld. Bei einem Unfall in Heiligenstadt am Freitagabend landete ein Sportwagen in den Fluss Geislede. Resultat: keine Verletzten, aber hoher Sachschaden.