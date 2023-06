Statt Dialyse: Junge (12) spielt wieder Fußball und Badminton

Organspendetag

+ © Andreas Fischer/epd Fußballfan: Dank einer Organspende kann der heute zwölfjährige Moses Lücke wieder ein fast normales Leben führen. © Andreas Fischer/epd

Dank einer Nieren-Transplantation hat Moses (12) wieder einen normalen Alltag. Seine Eltern wünschen sich zum Organspendetag mehr Spendenbereitschaft.

Hannover/Vellmar – Eine seltene Blutkrankheit hat die Nieren von Moses aus Vellmar zerstört, als er zwei Jahre alt war. Dank einer Nierenspende und der Behandlung in Hannover kann der heute Zwölfjährige wieder ein fast normales Leben führen. Aus Sicht seiner Eltern sollte jeder Bürger einen Organspendeausweis haben, sagen sie anlässlich des heutigen Weltorganspendetages.

Katharina Lücke kommt von der Arbeit nach Hause und schließt die Haustür auf. „Hallo Moses“, ruft sie und geht in die Küche. „Hast du schon fertiggegessen?“. „Ja“, ruft der Zwölfjährige zurück und läuft die Treppe runter, während seine Mutter die Schüssel mit Couscous-Salat in den Kühlschrank stellt. Diesen Alltag empfinden die Lückes als großes Geschenk. Denn vor elf Jahren änderte sich für die Familie aus dem nordhessischen Vellmar alles. Eine seltene Blutkrankheit begann damals, Moses’ Nieren zu zerstören.

Die Krankheit bricht mit 2 Jahren aus, mit 4 versagen die Nieren

Im Nordsee-Urlaub 2012 fühlte sich der zwei Jahre alte Junge auf einmal schlapp. Ein paar Tage später stellten die Ärzte die Diagnose: atypisches hämolytisch-urämisches Syndrom – eine Krankheit, die die kleinen Blutgefäße schädigt und zu akutem Nierenversagen führen kann. „Das hat uns damals den Boden unter den Füßen weggerissen“, schildert Katharina Lücke.

Schon im November 2014, viel früher als erwartet, versagten Moses’ Nieren vollends. Der Vierjährige musste an die Dialyse. Mehr als ein Jahr lang und zehn Stunden täglich verband ein Schlauch Moses’ Bauchhöhle mit der Blutreinigungs-Maschine – eine große Belastung für die Eltern, Moses und seine zwei Jahre ältere Schwester Lena. „In diesen Monaten musste immer jemand bei Moses sein. Freunde treffen war in dieser Zeit nicht drin“, erzählt Katharina Lücke, während ihr Sohn draußen im Garten den Fußball über die Wiese kickt.

Eine Nierentransplantation rettet den Jungen

Im April 2015 scheiterte ein erster Transplantationsversuch. Die Enttäuschung war groß und umso mehr unterstützte die Familie den Jungen, daran erinnert er sich noch gut. Moses kommt durch die Terrassentür herein und erzählt von dem Kissen mit einem Schutzengel darauf, das damals sein Lieblingskissen wurde. „Meine Oma hatte das eigentlich meiner Schwester geschenkt, und sie dann mir. Das bedeutet mir so viel“, sagt er und noch heute treten ihm dabei Tränen in die Augen.

Die zweite Operation im Transplantationszentrum der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) im Dezember 2015 aber glückte. So sehr freute Moses sich damals über seinen neuen Nieren, dass er ihnen die Namen seiner Fußball-Idole vom FC Bayern München gab, „Robben“ und „Müller“. „Danach durfte ich endlich wieder Nutella essen“, sagt er lächelnd. Sein Alltag unterscheide sich heute kaum noch von dem seiner Altersgenossen. „Ich spiele Badminton und Fußball, ich zocke mit meinen Freunden, und ich find’s schön, dass ich mich wieder bewegen kann.“

Es gibt zu wenige Spenderorgane, vor allem zu wenige Nieren

Wegen des zu geringen Angebots an Spenderorganen hat nicht jeder so viel Glück wie Moses. Laut Deutsche Stiftung Organtransplantation warten 8500 Menschen in Deutschland auf ein oder mehrere Spenderorgane, mehr als 6500 von ihnen benötigen eine Niere. Jährlich werden etwa 2000 Nieren in Deutschland transplantiert. In 1500 Fällen stammen die Organe jeweils von Toten. Jährlich sterben etwa 400 Nierenkranke, die vergeblich gewartet haben.

Die Sterberate derer, die auf ein Organ hoffen, könnte weiter steigen, befürchtet der Herzchirurg Axel Haverich, der bis März das Transplantationszentrum der MHH leitete. „Die Zahlen belegen, dass im ersten Quartal 2022 die Schere zwischen verfügbaren Organen und Wartelisten-Patienten weiter auseinandergegangen ist“, sagt Haverich. Das Problem: „Die Zustimmungsrate durch Angehörige bleibt mit über 70 Prozent gut, aber eine Entscheidung zu Lebzeiten fällen viel zu wenige.“

Für Moses’ Vater Daniel Lücke ist es daher ein Herzensanliegen, für den Organspendeausweis zu werben. „Es ist für mich völlig in Ordnung, wenn jemand keine Organe spenden möchte“, sagt er und legt einen Stapel der orange-gelben Ausweise auf den Wohnzimmertisch. „Aber es ärgert mich, dass so viele die Entscheidung überhaupt nicht treffen.“ (Urs Mundt/epd)