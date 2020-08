Stiftung zeigt Filme von Heinz Sielmann

Im Natur-Erlebnishaus auf dem Gut Herbigshagen bei Duderstadt gibt es Filmklassiker von Heinz Sielmann zu sehen. Der Eintritt zu der Veranstaltung am Donnerstag, 13. August, ist frei.

Duderstadt – Spenden sind erbeten. Die Aktion findet nach Angaben der Heinz-Sielmann-Stiftung von 16.15 bis 18 Uhr statt.

Es gelten die üblichen Sicherheits- und Abstandsregeln. Anmeldungen sind unter Tel. 0 55 27/ 91 42 08 oder per E-Mail an besucherservice@sielmann-stiftung.de möglich. Dort gibt es auch weitere Informationen. Diese Filme werden gezeigt:

Duderstadt: „Lied der Wildbahn“

Heinz Sielmanns erster großer Kinofilm entstand in der Nachkriegszeit in Norddeutschland. Die Kinopremiere fand 1950 in Hannover statt. Durch den Mangel an Nahrungsmitteln hätten viele Deutsche das Wildern begonnen. Um diesem Problem entgegenzutreten, sollte den Kinobesuchern die Natur nahegebracht werden. Das Filmteam habe zu allen Jahreszeiten gedreht und beobachtete Tiere zu Wasser, an Land und in der Luft. Der filmische Appell sei unterlegt mit der Musik des Komponisten Peter Voelkner und Texten, in einer für die 40er und 50er Jahre charakteristischen Art. Gesprochen wurde er von Heinz Klevenow und Heinz Ladiges.

Duderstadt: „Sielmanns Karrenzieher“

Sielmanns Karrenzieher ist eine Dokumentation, die die Dreharbeiten 1947 und 1948 von Heinz Sielmann zum Kinofilm „Lied der Wildbahn“ in Ostfriesland erzählt. Die Arbeitsbedingungen in der Nachkriegszeit seien beschwerlich gewesen, heißt es. Die Filmausrüstung habe mit einem Handkarren von Drehort zu Drehort befördert werden müssen.

Für diese Arbeit des Karrenziehers hatte Heinz Filmemacher Sielmann seinen Freund Joseph Beuys rekrutiert. Das Duo hatte sich während des Zweiten Weltkriegs kennengelernt. Der Tierfilmer Sielmann habe den Künstler Beuys zum Funker ausgebildet. Verschiedene Zeitzeugen von damals erzählten in Interviews davon. Teile des Films seien in Hochdeutsch untertitelt. (Fabian Becker)