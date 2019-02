Streit um Badelatschen eskaliert: Fäuste und Tische flogen in Erlebnisbad

Zwei Männer verletzt

Objekt der Begierde: Ein verschwundenes Paar Badelatschen war offenbar Grund für eine handfeste Auseinandersetzung in einem Bad Sachsaer Erlebnisbad.

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Männern in einem Erlebnisbad in Bad Sachsa im Südharz am Samstagabend sind zwei Personen verletzt worden. Der Auslöser war kurios.