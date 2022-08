Strohballenpresse löst Feuer auf Stoppelfeld bei Göttingen aus - ein Feuerwehrmann verletzt

Von: Bernd Schlegel

Teilen

Diese Strohballenpresse war aus bislang ungeklärter Ursache bei Atzenhausen in Flammen aufgegangen. Dadurch geriet auch ein Stoppelfeld in Brand. © privat/nh

Eine brennende Strohballenpresse hat am Donnerstag (04.08.2022) einen Brand auf einem Stoppelfeld bei Atzenhausen und damit einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Atzenhausen – Zu einem größeren Einsatz kam es am Donnerstag in den Nachmittagsstunden auf einem Stoppelfeld bei Atzenhausen in der Gemeinde Rosdorf südlich von Göttingen.

Strohballenpresse löst Feuer aus: Ursache unklar

Auf einem Stoppelfeld brannte gegen 15.30 Uhr eine Strohballenpresse. Warum die Maschine Feuer fing, blieb zunächst unklar. Dadurch geriet auch das Stoppelfeld in Brand.

Strohballenpresse löst Feuer aus: Mehrere Wehren vor Ort

Etwa 40 Aktive der Feuerwehr aus mehreren Wehren waren im Einsatz, um die brennende Maschine zu löschen und das Feuer auf dem Feld zu bekämpfen. Das gelang nach einiger Zeit.

Strohballenpresse löst Feuer aus: Feuerwehrmann verletzt

Nach ersten Erkenntnissen wurde dabei auch ein Feuerwehrmann verletzt. Er kam in ein Krankenhaus.

Strohballenpresse löst Feuer auf Stoppelfeld bei Göttingen aus Fotostrecke ansehen

Im Einsatz waren bis 18.30 Uhr nach Angaben von Gemeindebrandmeister Martin Willing, der die Einsatzleitung hatte, die Feuerwehren Atzenhausen, Dramfeld, Obernjesa und Rosdorf.

Strohballenpresse löst Feuer aus: Unterstützung von Landwirten

Landwirte unterstützten die Feuerwehren bei den Löscharbeiten: Sie pflügten das Feld um und erstickten damit die Flammen. Temperaturen von mehr als 30 Grad Celsius erschwerten zusätzlich die Arbeiten. (Bernd Schlegel)