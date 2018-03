Liedermacherin Teresa Bergman spielt am Samstag auf Burg Hardeg

Auf Göttinger Open-Air begeisterte sie

Musikerin aus Leidenschaft, die mit 60er- und 70er-Jahre Rock aufgewachsen ist: Teresa Bergman.

Hardegsen. Sie kommt aus Neuseeland, lebt seit fast zehn Jahren in Berlin und am Samstag, 17. März, gastiert sie im Muthaussaal der Burg Hardeg in Hardegsen: Teresa Bergman.