Transporterfahrer aus dem Eichsfeld nach Zusammenstoß schwer verletzt

Duderstadt – Bei einem Frontalzusammenstoß eines Transporters mit einem Streufahrzeug am Freitagvormittag gegen 09.25 Uhr auf der Kreisstraße 110 zwischen den Ortschaften Langenhagen und Fuhrbach im Untereichsfeld ist der 54-jährige Transporterfahrer schwer verletzt worden.

Der Mann aus einem Duderstädter Ortsteil wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Nordhausen in Thüringen geflogen. Der Fahrer des Streufahrzeuges erlitt leichte Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte den 23-Jährigen in ein Krankenhaus nach Duderstadt. Die genaue Unfallursache ist noch nicht geklärt. Die K 110 war für rund vier Stunden voll gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 54-Jährige mit seinem Transporter von Langenhagen in Richtung Fuhrbach. In einer lang gezogenen Linkskurve geriet er hierbei auf der zum Teil winterglatten Fahrbahn aus bislang unbekannter Ursache vermutlich auf den Gegenfahrstreifen und stieß frontal mit dem entgegenkommenden Streufahrzeug zusammen. Durch die Wucht der Kollision wurde der mutmaßliche Unfallverursacher in seinem Transporter eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr mit der Rettungsschere befreit werden.

Das mit etwa vier Tonnen Streugut beladene Streufahrzeug kam von der Straße ab und kippte im Graben auf die Seite. An der Unfallstelle waren 31 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Duderstadt, Langenhagen und Brochthausen vor Ort.