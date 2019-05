Umwelt-Ressortchef Olaf Lies wird zum Kettensägenminister

Unser Korrespondent in Hannover, Peter Mlodoch, hat wieder genau hingeschaut und zugehört. Ergebnis: die Splitter aus der Landeshauptstadt.

Eine etwas betrübliche Mitteilung musste der Vorsitzende des Innenausschusses des Landtags, Thomas Adasch (CDU), diesmal am Ende der Sitzung verkünden. Leider verlasse die langjährige Assistentin Stefanie Hohmann das Gremium, um eine neue Aufgabe innerhalb der Parlamentsverwaltung zu übernehmen. „Sie hat hier einen ganz tollen Job gemacht und war immer eine exzellente Beraterin“, lobte der ehemalige Polizeibeamte die Mitarbeiterin und wünschte dieser schweren Herzens alles Gute. SPD-Fraktionsvize Uli Watermann wollte den herben Verlust – allerdings ausdrücklich „außerhalb des Protokolls“ - nicht ganz unkommentiert lassen: „Wir müssen darüber reden, ob der Vorsitzende daran schuld ist.“ Diesen bösen Verdacht lächelte Hohmann aber umgehend weg.

Dieser Termin weckt schräge Erinnerungen. Am Sonntag in einer Woche ist Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) in seinem Heimatwahlkreis Friesland für eine vielleicht pikante Angelegenheit gefordert. Im Forsthaus Upjever zu Schortens übernimmt der Ressortchef die Schirmherrschaft für das „15. Internationale Oldtimermotorsägen-Treffen“. Motorsägen – da war doch was? Richtig: 2006 griff der damalige FDP-Umweltminister Hans-Heinrich Sander zu dem lauten Werkzeug und stutzte im Biosphärenreservat Elbtalaue höchstpersönlich die Bäume und Büsche im Uferbereich. Mit Hochwasserschutz begründete der Liberale seine umstrittene Aktion, die als „Kettensägenmassaker“ in Niedersachsens Geschichte einging und später von der der EU-Kommission als unerlaubter Eingriff in die Natur gerügt wurde. Derlei Frevel sind von dem SPD-Mann eher nicht zu erwarten. Grünen-Fraktionsvize Christian Meyer lästert dennoch: „Lies folgt Sander als Kettensägenminister.“

Aus dem privaten Nähkästchen plauderte Bahn-Managerin Manuela Herbort bei der Bekanntgabe der ICE-Streckensperrung zwischen Hannover und Göttingen. Zu der Zeit, als die neue Hochgeschwindigkeitstrasse eröffnet wurde, sei sie am Wochenende immer zwischen Niedersachsen und Frankfurt gependelt, verriet die für den Norden zuständige Konzernbeauftragte des Verkehrsunternehmens. Sie habe sich damals sehr darüber gefreut, dass die alten IC-Züge von den modernen Super-ICE abgelöst worden seien. Allerdings weniger wegen des höheren Tempos, ließ Herbort durchblicken. „Ich musste am Freitagnachmittag dann nicht mehr in den Gängen stehen, sondern konnte mich in die Trittstufen der ICE-Türen setzen.“

