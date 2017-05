Unbekannte sprengten Zigaretten- Automaten in Rhumspringe

Methode wie bei Geldautomaten

+ © dpa Bild der Zerstörung: Ein gesprengter Zigarettenautomat 2014 in Stolzenau . Foto: dpa © dpa

Rhumspringe. Diesmal war es kein Geld-, sondern ein Zigarettenautomat, der von Unbekannten in der Nacht zu Sonntag, 30. April, in der Bahnhofstraße in Rhumspringe gesprengt wurde.