Straßensperrung missachtet: Unfall an der B27 bei Hattorf

Wenn die Absicherung zur Gefahr wird

+ © Feuerwehr Herzberg/nh Blick auf die B 27 bei Hattorf: Links ist Sperrung zu erkennen, die einige Autofahrer offenbar missachteten. © Feuerwehr Herzberg/nh

Einsatzkräfte beklagen häufig eine Gefährdung durch Verkehrsteilnehmer an Unfallstellen. Nach einem Zusammenstoß von zwei Autos an der B27 nahe Hattorf, ereignete sich so ein Fall.