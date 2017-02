Unfall mit zwei Verletzten bei Reckershausen: Auto blieb im Graben liegen

reckershausen/Groß Schneen. Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstra0e 566 zwischen Reckershausen und Groß Schneen wurden am Mittwoch gegen 11.30 Uhr die beiden Insassen eines Opel leicht verletzt.

Nach ersten Ermittlungen geriet der 74-Jährige Fahrer des Wagens aus dem Raum Friedland in einer Rechtskurve aus noch unbekannten Gründen zunächst mit seinem Auto auf den Seitenstreifen. Vermutlich beim Gegenlenken kam das Fahrzeug nach links von der Straße ab, stieß frontal gegen eine Böschung, drehte sich und blieb rückwärts im Straßengraben stehen. An dem Auto entstand nach Polizeiangaben wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Dabei erlitten der 74-Jährige und seine 67-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Zur Unfallstelle rückten zwei Rettungswagen sowie die Freiwilligen Feuerwehren aus Groß Schneen und Reckershausen mit insgesamt neun Aktiven aus. (bsc)