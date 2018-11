"Unser Laden" belebt Roringen und ist ein Bindeglied

Roringen. Im Göttinger Stadtteil Roringen gibt es einen ganz besondern, sogar vom Bund geförderten Laden, der gemeinschaftlich betrieben wird.

Dieser Dorfladen ist einzigartig: Das kleine Geschäft mit dem angeschlossenen Berg-Café, das vom Verein „Unser Laden“ betrieben wird, hat als Modell- und Demonstrationsprojekt 75 000 Euro vom Bundeslandwirtschaftsministerium erhalten – als einziger Dorfladen deutschlandweit. Insgesamt wurden seit 2017, auch dank weiterer Förderungen, 100 000 Euro investiert.

Verein führt Laden

Aber das ist nicht das Einzige, was den Laden und das Café auf dem Roringer Berg so besonders macht. 2011 stand der kleine Laden vor dem Aus. „Das Geld war aufgebraucht und wir hatten noch Kredite“, schildert Werner Massow, Vorsitzender des Vereins „Unser Laden“, die damalige Situation. Ortsrat und Bevölkerung standen vor der Frage: Retten oder schließen? Sie entschieden sich für Ersteres.

Café bringt Einnahmen

„Der Grundsatz war: Der Dorfladen muss sich selbst tragen“, erklärt Massow. Das war aus Sicht des Vereins aber nur möglich, wenn die Finanzierung auf mehrere Säulen verteilt wird. Auch deshalb wurde das Café eröffnet, da eine Bewirtung erheblich größere Überschüsse erzielen könne, als nur der Verkauf im Laden. Außerdem wurde ein Vereinsmitgliedsbeitrag von 48 Euro im Jahr eingeführt und sich verstärkt um Förderungen von Bund, Land oder Kreis beworben.

Ländliches Leben erhalten

„Die Politik hat erkannt, dass ländliches Leben erhalten werden muss“, sagt Massow mit Blick auf die verstärkten Bemühungen zur Förderung der ländlichen Infrastruktur in den vergangenen Jahren.

Eigenkapital

Das Konzept ging auf: 2014 kaufte der Verein das heutige Gebäude, wo zuvor die Sparkasse ansässig war, die, wie schon die Post, das Dorf verlassen hatte. „Als Eigentümer des Gebäudes können wir jetzt selbst entscheiden“, sagt Kerstin Bornemann, die ebenfalls im Vorstand des Vereins sitzt. Mittlerweile liegt das Eigenkapital von „Unser Laden“ bei rund 200 000 Euro.

Gut angenommen

Das alles ist aber nur möglich gewesen, weil Dorfladen und Berg-Café so gut von den Roringern angenommen werden und sich eine Vielzahl von Bewohner – wie Bornemann und Massow – ehrenamtlich sehr dafür engagieren. So ist der Laden tatsächlich zu einem Begegnungspunkt für das ganze Dorf geworden. „Kinder gehen hier genauso ein und aus wie ältere Leute. Es findet mehr Austausch statt“, sagt Bornemann. Auch hiesige Vereine nutzten das Café mittlerweile gerne für ihre Versammlungen.

Verbindung für drei Dorfteile

Nicht zuletzt führt das Geschäft auch die drei Ortsteile zusammen. „Roringen besteht aus Dritteln“, erläutert Bornemann. Der Laden mit Café liegt zwischen dem Altdorf und zwei Neubaugebieten, die vorher so nicht zusammengefunden hätten, wie es nun der Fall ist. (ana)

Besuch im Dorfcafé

Für das Dorfcafé im Göttinger Ortsteil Roringen gibt es drei feste Termine mit Aktionen: Sonntags gibt es immer einen Kuchen-Nachmittag mit Selbstgebackenem, dienstags findet der beliebte Waffel-Nachmittag statt, der von der Gruppe Frauen aus dem Ort initiiert wurde. Am Freitagabend gibt es den gern besuchten Burger- und Grillabend. Schon kurz nach der Öffnung um 19 Uhr sind hier dann viele Plätze schon belegt. Das Publikum ist gemischt, zwischen 18 und 80 ist so gut wie alles vertreten.

Auch Julia Engel ist gemeinsam mit ihrem Freund Lucas Valthaur gekommen. Die 18-Jährige ist zum Studium aus Baden-Württemberg hierher gezogen und hat sich offenbar schnell in die Dorfgemeinschaft integriert. „Ich kaufe hier im Laden so oft wie möglich ein“, sagt sie. Dabei empfahl man ihr den Burger- und Grillabend. Zusammen mit Lucas Valthaur, der sie hier besucht, ist sie zum ersten Mal hier. „Dann müssen wir nicht selbst kochen“, sagt der 21-Jährige mit einem Augenzwinkern. Julia Engel ging es so vie vielen Studenten: Eine Wohnung in Göttingen war nicht zu finden oder nur schwer zu bezahlen.

Studenten

Es könnte also sein, dass in naher Zukunft mehr Studenten in die umliegenden Dörfer ziehen. Umso wichtiger ist es dann, ein Freizeit-Angebot zu schaffen – und eine Wohlfühlatmosphäre. „Wenn man als Student auf Bus und Bahn angewiesen ist, ist es schön, wenn so ein Markt in der Nähe ist“, erzählt Julia Engel. „Der Einkauf hier ist angenehmer als im Supermarkt – nicht so viel Gedränge und man muss nicht so lange an der Kasse anstehen.“ Auch der Kuchen-Nachmittag am Sonntag ist ein echter Hit. Dann kommen auch junge Eltern mit ihren Kindern, um die am Vortag selbst gebackenen Kuchen und Torten in gemütlicher Atmosphäre zu genießen. Besonders beliebt ist dann der Platz auf der neu verglasten Terrasse.

Dorfbewohner

Aber nicht nur die Dorfbewohner treffen sich hier: Sonntags halten mittlerweile auch Wanderer oder Motorradfahrer an, um eine kleine Pause einzulegen, wie Kerstin Bornemann berichtet. „Es muss sich nur noch etwas mehr rumsprechen.“ Neben den festen Zeiten sonntags, dienstags und freitags öffnet das Café auch bei vorheriger Anmeldung für größere und kleinere Gesellschaften – vorausgesetzt Jule Kolschen hat Zeit. Denn die junge Frau schmeißt als hauptamtliche Servicekraft das Café fast allein, mit gütiger Unterstützung aus der Küche und am Außen-Grill.

Reden bis zum Morgen

Dort steht bei Wind und Wetter Ingo Kruse und bereitet Bratwurst und Krakauer zu. Der Vereinsvorsitzende Hans-Werner Massow lässt sich übrigens kaum einen Freitagabend entgehen: „Das ist nicht nur Last, sondern Freude. Man trifft Leute und kann sich nett unterhalten.“ Manchmal geht das bis tief in die Nacht. „Der Rekord war halb Acht morgens. Da wurde über das Leben an sich gesprochen.“, sagt Massow schmunzelnd.

Aktion am Sonntag

Nach Beendigung der Umbauten, unter anderem wurde die Terrasse komplett verglast und eine Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach installiert, wird nun gefeiert im Roringer Berg-Café. Am Sonntag, 4. November, gibt es zwischen 11.30 Uhr und etwa 16 Uhr Führungen, Gegrilltes, Bier und andere Getränke, Kaffee und Kuchen für die Besucher. (ana)