Unterstützung vom Land: Eine Million Euro für den Harz-Tourismus

Bergwerk Rammelsberg in Goslar: Die Bergwerksanlagen und dem heutigen Besucherbergwerk gehören zum Weltkulturerbe Rammelsberg. Foto: dpa

Hannover/Göttingen. Das Land Niedersachsen unterstützt die Unesco-Welterbestätten Bergwerk Rammelsberg, Oberharzer Wasserwirtschaft und die Altstadt von Goslar mit rund einer Million Euro.

Mit dem Geld sollen ein mobiles und drei dezentrale Informationszentren geschaffen werden, teilte das Wirtschaftsministerium am Mittwoch mit. In Ausstellungen können sich die Gäste dort an zum Teil interaktiven Stationen über das Thema Welterbe informieren. Herzstück jedes Infozentrums werde ein Landschaftsmodell des Harzraumes sein. Dieses eröffne die Möglichkeit, sich einen Überblick zum Welterbe, seiner über- und untertägigen Dimension, aber auch seiner Geschichte zu verschaffen, hieß es.

Zusätzlich solle ein neues Wegenetz zu den vielfältigen historischen Bau- und Bodendenkmalen leiten. „Die Attraktionen sind schon da, unser Ziel ist es nun, sie für die Touristen im Harz noch zugänglicher zu machen“, sagte Minister Olaf Lies (SPD). Die Neuerungen sollen nach und nach umgesetzt werden, beginnend mit dem mobilen Informationszentrum.

In den weiteren Schritten folgen die Welterbe-Infozentren in Goslar, in Clausthal-Zellerfeld und zuletzt im Zisterzienser Museum Kloster Walkenried. Die Planung und Umsetzung der Themenwege läuft den Angaben zufolge parallel dazu. (epd)