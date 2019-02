Ursache ist unklar: Blockhütte brennt in Seeburg ab

Seeburg – Eine Blockhütte ist in der Nacht zum Montag gegen 1.25 Uhr in Seeburg niedergebrannt. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar.

Nach ersten vorläufigen Schätzungen beläuft sich Gesamtschaden auf vermutlich etwa 30.000 Euro. Niemand wurde verletzt.

Die alarmierten Ortsfeuerwehren aus Seeburg, Seulingen, Ebergötzen und Bernshausen brachten den Vollbrand unter Kontrolle. Insgesamt waren rund 45 Aktive im Einsatz.

Durch den Brand wurde die Blockhütte so stark beschädigt, dass sie in Teilen einsturzgefährdet und nicht mehr bewohnbar ist. Was das Feuer auslöste, ist noch unklar. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an. Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt.

