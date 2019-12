Urteil nach Messerattacke: Mann aus Duderstadt bleibt in Psychiatrie

Ein 52-jähriger Mann aus Duderstadt, der im Juni einen 18-jährigen Nachbarn mit einem Messer angegriffen und verletzt hatte, muss in der Psychiatrie bleiben. Das hat am Montag das Landgericht Göttingen entschieden.

Das Gericht wertete die Messerattacke als gefährliche Körperverletzung. Der 52-Jährige sei wegen einer wahnhaften Störung zur Tatzeit vermindert schuldfähig gewesen, sagte der Vorsitzende Richter Tobias Jakubetz. Schuldunfähigkeit sei nicht auszuschließen. Deshalb laute das Urteil Freispruch. Da die Gefahr bestehe, dass er ohne eine entsprechende Behandlung weitere gefährliche Taten begehe, sei eine dauerhafte Unterbringung in der Psychiatrie erforderlich.

Der 52-Jährige ist seit 2005 mehrfach in psychiatrischen Kliniken in Behandlung gewesen, hatte diese jedoch jeweils abgebrochen. Die Ärzte hatten anfangs eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert, später eine wahnhafte Störung. In den vergangenen zwei Jahren habe sich diese Störung weiter zugespitzt, sagte der Vorsitzende Richter. Der 52-Jährige fühlte sich zunehmend verfolgt und bedroht. Mal meinte er Gasgeruch wahrgenommen zu haben, mal glaubte er, dass andere Menschen in seine Wohnung eingedrungen seien.

Die Wahnvorstellungen verstärkten sich, als im Februar ein Geschwisterpaar in die gegenüberliegende Wohnung einzog. Der 52-Jährige beschimpfte den 18-jährigen Nachbarn und dessen Schwester und drohte damit, ihnen den Kopf abzuschlagen. Mehrfach attackierte er den Schüler auch körperlich. Zwei Tage vor der angeklagten Tat griff der 52-Jährige zudem seinen Hausverwalter an, als dieser gerade einen Spaziergang machte. Der 52-Jährige sei mit quietschenden Reifen auf den Mann zugefahren, so der Richter. Dann sei er aus dem Auto gesprungen, habe den Hausverwalter geschüttelt und ihm vorgeworfen, zwei Waschmaschinen gestohlen zu haben.

Am Tattag sei der 52-Jährige abends bei der Polizei in Duderstadt aufgetaucht, wo er ausländerfeindliche Parolen brüllte und beim Hinausgehen den Hitlergruß zeigte. Dabei sei auch der Satz gefallen: „Wenn hier mal ein Araber abgestochen wird, dann könnte ich das sein.“ Etwa 20 Minuten später soll er mehrmals an die Tür seiner Wohnungsnachbarn geklopft und gebrüllt haben: „Mach die Tür auf, du Dreckmädchen.“

Als er mitbekam, dass auch der 18-jährige Bruder nach Hause gekommen war, sei er mit einem Messer erneut zur Nachbarwohnung gegangen. Als der 18-Jährige öffnete, habe er ihn in die Wohnung geschoben und mit der Messerklinge nach oben in Richtung des Brustkorbes gestochen. Der Schüler erlitt oberflächliche Verletzungen; für die Geschwister sei die Tat extrem beängstigend gewesen. Den beiden war es gelungen, den 52-Jährigen hinauszudrängen und die Polizei zu rufen. Bei der Festnahme erklärte er, dass er den 18-Jährigen habe töten wollen.