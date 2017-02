Veranstaltungsreihe zum 100. Geburtstag von Tierfilmer Heinz Sielmann

Göttingen. Heinz Sielmann war eine Tierfilmer-Legende. Anlässlich seines 100. Geburtstagesm den Sielmann am 2. Juni gefeiert hätte, erinnert die Stiftung an ihren Namensgeber. Geplant sind Vorträge, Ausstellungen und Feste, teilte die Stiftung am Dienstag mit. Man wolle dabei aber nicht nur eine Rückschau auf das Wirken Sielmanns halten.

Denn er hatte stets nach vorne geschaut und deshalb auch 1994 Sielmann mit seiner Frau Inge die Heinz Sielmann Stiftung ins Leben gerufen.

Hier ein Überblick über geplante Veranstaltungen.

Gut Herbigshagen und das Naturerlebnis-Zentrum der Stiftung in Wanninchen in Brandenburg laden am 17. und 18. Juni zu Sommerfesten ein.

Der Professor für Fernsehjournalismus Michael Sutor hält am 19. März im Naturkunde-Museum Coburg einen Vortrag über Sielmanns Leben und seinen Einsatz für die Natur. Das Museum zeigt zum gleichen Thema auch eine Ausstellung.

Eine weitere Ausstellung zu Heinz Sielmann wird am 1. Juni im Berliner Museum für Naturkunde eröffnet. Diese Schau kommt Ende des Jahres auch nach Lüneburg.

Bekannt wurde Heinz Sielmann vor allem durch die Sendung „Expedition ins Tierreich“ die 1965 zum ersten Mal im westdeutschen Fernsehen ausgestrahlt wurde. Auch vor der Wende erfreute sich der Tierfilmer in der DDR mit seiner Sendung großer Beliebtheit. (tko)

Weitere Informationen gibt es im Internet: www.sielmann-stiftung.de