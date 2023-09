Göttinger Kreishaus nach Paketfund evakuiert – Spürhund schlägt an

Von: Thomas Kopietz, Stefan Rampfel

Alarm: Suche nach Sprengstoff in einem Paket, das beim Landkreis Göttingen am Dienstag, 12. September, angekommen war. Ein Sprengstoffspürhund kam mit seiner Hundeführerin zum Einsatz. © Stefan Rampfel

Das Göttinger Kreishaus, Verwaltungssitz des Landkreises Göttingen, ist am Dienstagvormittag evakuiert worden. Ein ominöses Paket hatte für den Großeinsatz gesorgt.

Göttingen – Ein verdächtiges Paket führte dort am Dienstagvormittag zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. In der Poststelle des Landkreises kam nach ersten Erkenntnissen ein bunt verpacktes Paket an. Das wog nach Auskunft der Göttinger Polizei etwa ein Kilogramm und war an Landrat Marcel Riethig adressiert. Gegen 13 Uhr sperrte die Polizei aus Sicherheitsgründen die viel befahrene Kreuzung Geismar Tor, dort laufen zwei Bundesstraßen zusammen.

Sprengstoffpaket? Absender war Mitarbeitern bekannt

Das ist zunächst einmal nichts Ungewöhnliches, doch weil der Absender den Mitarbeitern der Poststelle von anderen Vorkommnissen bekannt vorkam, riefen sie die Polizei.

Um welche Vorkommnisse es sich handelt, war zunächst nicht bekannt. Die Polizei brachte das Paket zunächst ins Freie und legte es auf einer Hecke vor dem Eingangsbereich ab. Der Bereich wurde abgesperrt.

Spürhund: Der Hund schnupperte an dem verdächtigen Paket vor dem Göttinger Kreishaus. © Stefan Rampfel

Sprengstoffpaket im Göttinger Kreishaus? Spürhund kommt zum Einsatz

Dann kam ein vierbeiniger Helfer zum Einsatz: Der Sprengstoffspürhund einer hinzugerufenen Polizei-Diensthundeführerin schnüffelte nach Sprengstoff.

Beim ersten Erkunden des Areals schlug der Hund nicht an, direkt am Paket augenscheinlich schon, woraufhin das Kreishaus evakuiert wurde.

Sprengstoffexperten kommen in Göttingen zum Einsatz - Straßensperrungen sind möglich

Für eine genauere Untersuchung des Inhaltes des Paketes sind sogenannte Delaborierer angefordert worden. Nach deren Eintreffen, beziehungsweise mit Beginn der Arbeiten werden auch die angrenzenden Straßen vorübergehend für den Personen- und Fahrzeugverkehr gesperrt.

Suche nach Sprengstoff: Die Polizei sperrte das Göttinger Kreishaus, Sitz des Landkreises Göttingen, am Dienstagvormittag sofort ab. © Stefan Rampfel

Der Landkreis Göttingen teilte kurz und ohne Angabe von Gründen mit, dass Termine, die für den heutigen Dienstag, 12. September, vereinbart waren, nachgeholt werden. Was genau in dem Paket ist, stand zunächst nicht fest. Die Polizei ermittelt.

Es wird nachberichtet. (Stefan Rampfel)