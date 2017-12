Vermisstes Flugzeug im Weserbergland gefunden: Pilot ist tot

Hameln. Mehr als 24 Stunden suchten Rettungskräfte in Niedersachsen nach einem verschollenen Kleinflugzeug, nun die traurige Gewissheit: Die im Weserbergland vermisste Maschine ist gefunden worden.

Aktualisiert um 22.30 Uhr - Der Pilot ist tot.

Bei dem 78 Jahre alten Piloten habe nur noch der Tod festgestellt werden können. "Ein Jagdpächter hat das Flugzeug gefunden", berichtete der Polizeisprecher. Der 78 Jahre alte Pilot war am Freitag in Osnabrück gestartet und wurde etwa eine Stunde später in Braunschweig erwartet - dort aber kam er nicht an.

Das Flugzeug lag eingeschneit am Ith-Höhenzug in Hanglage und musste gegen das Abrutschen abgesichert werden. Mitarbeiter der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen (BFU) aus Braunschweig und die Mitglieder der Tatortgruppe der Polizei Hameln mussten für die Ermittlungen mit geländegängigen Einsatzfahrzeugen des DRK zu der unzugänglichen Absturzstelle gebracht werden.

Der Fundort des Flugzeugwracks liegt etwa 15 bis 20 Kilometer östlich von der angenommenen Absturzstelle und den abgesuchten Bereichen entfernt. Wie das Flugzeug diese Strecke ohne Kontakt zum Tower zurücklegen konnte und zusammen mit der abweichenden Mobilfunkortung einen falschen Suchradius ergeben könnte, wird Bestandteil der laufenden Ermittlungen sein. (dpa/bsc)