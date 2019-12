Stadtverwaltung: Böllerverbot wird in Göttingen überwacht

Jahreswechsel in Göttingen: Im vergangenen Jahr wurde das Böllerverbot in der Innenstadt streng überwacht.

Zum Schutz von Menschen und Gebäuden gilt zur Jahreswende in der Göttinger Innenstadt wieder ein Verbot für Feuerwerkskörper der Kategorie F2.

Innerhalb der Wallanlagen und auf dem Wall darf zum Jahreswechsel kein Feuerwerk der Kategorie F2 gezündet werden. An allen anderen Tagen im Jahr ist das Abfeuern von Produkten dieser Kategorie grundsätzlich verboten. Wer gegen das sogenannte Böllerverbot verstößt, begeht eine Ordnungswidrigkeit und muss mit einem Bußgeld rechnen.

Pyrotechnik der Kategorie F2 weisen die Kennzeichnung „F2“ beziehungsweise „PII“ auf und dürfen nur vom 29. bis zum 31. Dezember, verkauft werden. Zur Kategorie F2 zählen insbesondere Feuerwerksbatterien, Raketensortimente, Einzelraketen, Leuchtfeuerwerk, Flugartikel und Knallartikel (zum Beispiel„Chinaböller“). Auf den Verkaufsverpackungen ist die Kategorie angegeben.

Die Stadt Göttingen und die Polizeiinspektion Göttingen werden das Einhalten des Böllerverbots kontrollieren: Bereits am frühen Abend des 31. Dezember, werden gemischte Streifenteams von Polizei und Stadtordnungsdienst in der Innenstadt unterwegs sein, die Situation beobachten und bei Verstößen gegebenenfalls Verwarnungsgelder festsetzen sowie Böller beschlagnahmen.

Ziel der Streifen ist es vor allem, zu informieren und dadurch präventiv zu wirken. Dazu werden Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes und der Polizei in den letzten Tagen des alten Jahres Plakate und mehrsprachige Handzettel verteilen und unter dem Motto „Lass es krachen, aber ohne Böller!“ über das Verbot informieren. Die Verbotsregelung ist nicht neu, denn auch in den letzten Jahren war der Einsatz von Feuerwerk der Kategorie F2 in der Innenstadt verboten. Das 2016 erstmals ausgesprochene Verbot wurde bei den letzten Jahreswechseln weitgehend eingehalten.

Feuerwerk der Klasse F2 darf nicht in der Nähe von brandgefährdeten Gebäuden wie Fachwerkhäusern gezündet werden. Der Mindestabstand von 200 Metern ist auch zu Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen sowie Kirchen einzuhalten.

Böllerverbot am Jonaplatz in Grone

Wegen der Kirche am Jonaplatz in Grone ist dort das Entzünden von Feuerwerkskörpern der Kategorie F2 ebenfalls verboten. Dort hatte es vor allem 2017 erhebliche Probleme gegeben, auf die im Jahr 2018 mit verstärkten Kontrollen reagiert wurde.

Böllerverbot im Altdorf Bovenden

Wie schon in den vergangenen Jahren gibt es wegen der "mit älteren Fachwerkhäusern und der unterschiedlichsten Nutzung versehenen sehr engen Bebauung des Altdorfes" des Ortsteiles Bovenden ein Abbrennverbot für Silvesterfeuerwerk. Es gilt folgende Straßen: An der unteren Mühle (zwischen Untere Straße und Schinderkuhlenweg), Auf dem Plane, Auf dem Thie, Breite Straße (zwischen Untere Straße und Abdeckung B3/Bahn), Burgstraße, Feldtorweg (zwischen Maschweg und Abdeckung B3/Bahn), Im Bache, Im Winkel, Kirchgasse, Obere Gasse, Untere Gasse, Untere Straße, Vor dem Tore (zwischen Untere Straße und Schinderkuhlenweg) und Zehntenstraße.