Vier wollen auf den Chefsessel im Duderstädter Rathaus

Das Rathaus in Duderstadt: Um das Amt des Bürgermeisters bewerben sich vier Kandidaten.

Gleich vier Kandidaten haben sich in Duderstadt für den Posten des Bürgermeisters beworben. Sollte es keine absolute Mehrheit geben, gibt es eine Stichwahl.

Vier Kandidaten bewerben sich um den Chefsessel im Duderstädter Rathaus. Sie wollen am Sonntag, 1. September, zum Nachfolger von Bürgermeister Wolfgang Nolte gewählt werden, der seinen Rückzug aus der Kommunalpolitik angekündigt hatte.

Der Wahlausschuss hat unterdessen alle vier Vorschläge zugelassen. Anfang der Woche war die Bewerbungsfrist ausgelaufen.

Für die Christdemokraten

Für die Christdemokraten tritt Stefan Koch an. Der 52-Jährige ist gebürtiger Eichsfelder und arbeitet als USA-Korrespondent für das Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Für die SPD

Für die SPD geht Matthias Schenke ins Rennen. Der 60-jährige Sozialpädagoge und Jurist ist Ratsherr.

Für die FDP

Als Kandidat für die FDP bewirbt sich Thorsten Falke. Der 46-Jährige arbeitet als Regionaldirektor der Volksbank Mitte.

Für "Die Partei"

Für „Die Partei“ tritt Florian Lillpopp an. Der 27-Jährige stammt aus Tiftlingerode und studiert an der Universität Göttingen Germanistik und Skandinavistik.

Sollte bei der Wahl am 1. September keinen der Kandidaten eine absolute Mehrheiten bekommen, so findet eine Stichwahl am Sonntag, 15. September, statt.