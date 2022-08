A38: Zufahrt auf A7 in Richtung Kassel voll gesperrt

Von: Raphael Digiacomo

Die Zufahrt der A38 auf die A7 in Richtung Kassel ist auf Höhe des Dreiecks Drammetal zurzeit voll gesperrt. Grund ist ein liegengebliebener Sattelzug.

Göttingen – Wegen eines liegengebliebenen Sattelzuges ist die Zufahrt von der A38 auf die A7 in Richtung Kassel aktuell gesperrt. Wie die Polizei mitteilt, besteht die Vollsperrung seit Dienstagmittag, 12.45 Uhr. Der Verkehr aus Richtung Halle wird am Dreieck Drammetal nun zunächst Richtung Norden abgeleitet.

Um zusätzlichen Stau zu vermeiden, ist die Anschlussstelle Göttingen in Nordrichtung ebenfalls gesperrt, so dass der Verkehr ohne unnötige Verzögerung an der Anschlussstelle Göttingen/Nord wenden kann, um wieder in Richtung Kassel zu gelangen.

Die Bergungsarbeiten sind bereits im Gange. Derzeit befindet sich das Stauende auf der A38 zwischen den Anschlussstellen Dramfeld und Deiderode. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich wenn möglich weiträumig zu umfahren. (rdg)

