Von prominenten Experten profitieren - Ab Herbst startet die 6-teilige Vortragsreihe „WISSEN, was weiterbringt!“ der HNA in Kooperation mit der Sparkasse Göttingen und der Veranstaltungsagentur SPRECHERHAUS® im neuen Sparkassen Forum in Göttingen.

Die Teilnehmer dürfen sich an jedem der sechs 90minütigen Vortragsabende auf viele Wissensimpulse freuen, die sie persönlich weiterbringen werden. Die Vortragsthemen bauen die Persönlichkeitsstärken eines jeden aus, was beruflich aber auch privat zum Vorteil ist. Menschen mit ausgeprägten Softskill Stärken sind diejenigen, die ihren Erfolg vom Zufall befreien. Die Referenten und Themen sind so gewählt, dass eine Art Wissensbuffet geboten ist, an dem jeder etwas mitnehmen kann und das ganz ohne Vorkenntnisse. Für den einen ist es viel Neues was er lernt, für den eventuell schon Erfahrenen ist es der Katalysator um in Vergessenheit geratenes Wissen wachzurütteln im Sinne eines Motivationsschubes. Denn Wissensriesen und Umsetzungszwerge schlummern in vielen Menschen, die genau einen solchen Abend nutzen, um den Kick zu bekommen, an sich und seinen Stärken zu arbeiten. Somit dienen die Abende dazu, neues Wissen mitzunehmen aber auch um vorhandenes Wissen zu aktivieren.

Was tun wir, um unseren geistigen Muskel trainiert zu halten? Es liegt in der Eigenverantwortung eines jeden sich geistig lebenslang fit zu halten und durch lebenslanges Lernen seinem Kopf ein Wissens-Update zu ermöglichen. Kontinuierlich Wissen aufnehmen, sollte so selbstverständlich wie das tägliche Essen sein. Leider verbinden die meisten Menschen mit dem Thema Lernen keine begeisternden Emotionen, weil die Unbequemlichkeiten der Schuljahre in Erinnerung sind. Doch Lernen und Weiterbildung kann ein ganz anderes Gesicht haben. Das Gesicht von Wissen tanken mit Spaß, Unterhaltung, Geselligkeit im Format eines Events, was so viel Spaß macht, wie ins Kino gehen. Genau das leisten die 6 Vortragsabende am Herbst 2019 im Sparkassen Forum in Göttingen. Es werden sechs prominente Speaker zu Gast sein, die es verstehen, einen sehr unterhaltsamen Wissenstransfer zu bieten. Die Unterhaltung ist nur die Art und Weise, wie man etwas vermittelt. Dabei bleiben die Inhalte nicht auf der Strecke oder gehen verloren - ganz im Gegenteil, man kann dadurch Wissen noch besser transportieren. Das Wissen eines Experten ist immer nur so viel Wert, wie der Referent fähig ist, anderen das Wissen zugänglich, verständlich und nützlich zu machen.

Die Unterhaltung der Wissensabende setzt sich zusammen aus der bildhaften Sprache, den Praxisbeispielen und der gekonnten Rhetorik der Referenten. Um Augen, Ohren und Kopf der Teilnehmer zu öffnen, nutzen die Referenten die Technik „Problembewusstsein vor Lösungsvorschlag“ – das gelingt, wenn dem Teilnehmer humorvoll der Spiegel vorgehalten wird, um Selbsterkenntnis anzuregen gefolgt vom Lösungsvorschlag des Referenten wie man sich verbessern kann. Alltagsbeispiele erzeugen jedem sofort ein Bild vor Augen, was das Wissen greifbar und dadurch anwendbar macht. Teilweise darf das Publikum auch eine kurze Übung direkt mitmachen, um den Aha-Effekt direkt zu verspüren. An Wortwitz und rhetorischem Kitzel fehlt es den SPRECHERHAUS® Referenten nicht, um den Zuhörern eine echte Wissensshow zu bieten. Die Hirnforschung belegt, dass die Endorphine, die beim Lachen ausgeschüttet werden, dafür sorgen, dass wir bis zu zehn Mal schneller, Wissen aufnehmen und verankern. Somit hat der Unterhaltungswert gleich zwei Fähigkeiten, erstens Lernen ohne den Beigeschmack einer trägen Weiterbildung und Wissen schneller und haltbarer aufnehmen.

Mehr Informationen zu den Vorträgen finden Sie hier.

Die Vortragsreihe startet am 30. Oktober mit dem Thema Selbstdisziplin. Hier referiert Marc Gassert, der auch der Blonde Shaolin genannt wird. Er sagt: „Nicht das Anfangen wird belohnt, sondern das Durchhalten!“. Er wird zeigen, wie Durchhaltevermögen auf einer Langstrecke gelingt, wenn die Motivation des Startmoments verweht ist. Danach folgt im November das Thema nonverbale Kommunikation mit der Körpersprache Expertin Nr. 1, Monika Matschnig. Sie wird sichtbar machen, was jeder bewusst und unbewusst sendet, ohne dass er spricht. Sie nimmt mit dem Publikum die Sprache des Körpers, die Mimik und damit auch die Authentizität und Wirkung eines jeden unter die Lupe. Sie sagt: „Es gibt 6.000 verschiedene Sprachen. Aber nur eine Sprache, die alle Menschen verbindet. Die Körpersprache!“. An diesem Abend erlernt man eine Sprache, die global verständlich ist. Nach einer Winterpause von Dezember 2019 bis Ende Februar 2020, geht die Vortragsreihe am 4. März 2020 weiter. Dann stehen die Themen Veränderungsfähigkeit mit den Erkenntnissen der Gehirnforschung; Beobachtungsgabe im Sinne vom Lesen im Gesicht seines Gegenübers; Rhetorik mit dem Schwerpunkt Respekt in der Kommunikation und Stressbewältigung in Zeiten von Reizüberflutung auf dem Programm.

Die öffentliche Vortragsreihe lohnt sich für jeden Erfolgsorientierten, für jeden, der gerne seine Potentiale in sich weckt und von den Besten profitieren möchte. Zu den Wissensabenden treffen sich alle Branchen, jedes Alter und jeder der sich den Vorsprung durch Wissen sichern möchte – ein modernes After-Work Weiterbildungsangebot. Die Vortragsreihen der Marke SPRECHERHAUS ® sind enorm begehrt, meist ausverkauft und bekannt aus mehr als 50 Städten in Deutschland. Ein Erfolgsmacher, der nach Göttingen kommt, worüber sich die Sparkasse Göttingen als Gastgeberort und Exklusivpartner sehr freut. Kunden der Sparkasse Göttingen und HNA-Abonnenten genießen Vorteilspreise und sparen an jedem Abend 10€ beim Kauf der Eintrittskarte. Alle Teilnehmer erhalten eine steuerabzugsfähige Rechnung.

Infos und Buchung bei der Veranstaltungsagentur:

SPRECHERHAUS® Tel.: 02561 97 92 888

Oder direkt über den Ticketshop

Tickets:

Einzelkarte 49,– Euro* | 59,– Euro

6er Abo 245,– Euro* | 295,– Euro

* Exklusiv für Kunden der Sparkasse Göttingen oder HNA Abo-BonusCard-Inhaber

Veranstaltungsort:

Sparkasse Göttingen (im Zentrum am Hauptbahnhof)

Groner Landstraße 2, 37073 Göttingen

Jeweils mittwochs von 19.30 bis 21.00 Uhr (Einlass ab 19.00 Uhr).