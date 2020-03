Zwei bissige Hunde sorgen für Großeinsatz im Eichsfeld

Mann verletzt und tote Kleintiere

Einer der beiden freilaufenden Hunde im Eichsfeld war ein Rottweiler. Es gab einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr.

Zwei freilaufende Hunde sorgten in der Nacht zum Sonntag für einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr in Bernterode bei Breitenworbis im Eichsfeldkreis. Die Tiere bissen einem Mann in den Oberschenkel und rissen mehrere Kleintiere.