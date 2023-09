100 Jahre SV Imbsen: Von selbst gebauten Toren, Sport und Spiel

Von: Kira Müller

Über 50 Jahre her: So sah das Sporthaus in Imbsen im Jahr 1967 aus. © SV Imbsen

1923 wurde der Verein in Imbsen als „Sportfreunde Imbsen“ gegründet, aus dem später der SV Imbsen entstand. Das ist in diesem Jahr genau 100 Jahre her. Und das soll gefeiert werden.

Imbsen – Ein großes Zeltfest ist von Freitag, 8. September, bis Sonntag, 10. September, auf dem Imbser Sportplatz geplant, das teilte das Organisations-Team des SV Imbsen mit.

Das Festprogramm Das Programm dieses Wochenende: Das 100-jährige Vereinsjubiläum wird von Freitag bis Sonntag mit einem großen Zeltfest gefeiert, zu dem der SV Imbsen 1923 e.V. herzlich auf den Imbser Sportplatz einlädt. Dabei steht auch einiges auf dem Programm: Freitag, 8. September 2023, ab 21 Uhr: Disco mit DJ Jonas Graunitz (Happy Hour 22 bis 23 Uhr), Eintritt 8 Euro; Samstag, 9. September 2023, ab 17 Uhr Vergnügungspark, ab 19 Uhr: Tanzabend mit der Band Madison, Eintritt: 10 Euro; Sonntag, 10. September 2023, ab 11 Uhr Vergnügungspark und Familienfrühschoppen mit DJ Tom Langlotz und einigen Überraschungen. Auch Auftritte sind geplant: Kinder-Gardetanz aus Gimte, Kindergruppen SV Imbsen, Jugendfeuerwehr Imbsen und Feuerwehrkapelle Varlosen. Eintritt: 10 Euro. kir

Die Geschichte des Vereins ist lang und deswegen war in den vergangenen 100 Jahren einiges los im Ortsteil der Gemeinde Niemetal. Die ersten Tore haben sich Fußballer vom Sportverein Imbsen selbst gebaut, das dafür notwendige Holz holten sie sich aus dem Waldstück Backenberg.

In den 60er Jahren haben Mitglieder den Sportplatz gestaltet, eine Flutlichtanlage installiert und das Sporthaus gebaut.

Die Einweihung des Sporthauses im Jahr 1956 fand mit Kapelle statt. © SV Imbsen

Mehrzweckhalle Imbsen in 6000 Stunden freiwilliger Arbeit aufgebaut

1971 bis 1973 wurde die Mehrzweckhalle, eingeweiht unter dem Namen Bürgermeister-Schuchtrup-Halle, in über 6000 freiwilligen Arbeitsstunden durch die Vereinsmitglieder in Eigenleistung gebaut. Ohne etliche Geld- und Sachspenden der Imbsener und dem Engagement Einzelner, unter anderem des damaligen Bürgermeisters Erich Schuchtrup, hätte die Halle wohl so nicht entstehen können.

Am 2. Juni 1973 wurde sie dann eingeweiht, dazu sprach Schuchtrup Wünsche aus: „Mögen Sport und Spiel, Feiern und Vergnügen und Veranstaltungen vielerlei Art allen Besuchern Kraft und Freude für den Alltag schenken.“ Wenige Tage später konnte die Halle bereits für den Sportunterricht genutzt werden.

Seit 1998 wird die Sparte Fußball über den FC Niemetal angeboten. „Aber auch ohne diese Sparte ist in Imbsen einiges los“, teilt das Organisationsteam weiter mit, das sich bereits im Vorfeld viel mit der Geschichte des Vereins auseinandergesetzt hat, um dieses in einer Festschrift niederzuschreiben.

Vereinsgeschichte Imbsen über 100 Jahre

Aktuell sei der Ballsport für die Kinder und der Gesundheitssport (Pilates, Yoga, Rückenschule) im Angebot des SV Imbsen und würden gut und gerne angenommen.

Wappen vom SV Imbsen mit den Vereinsfarben. © SV Imbsen

„Der Verein unterstützt zudem bei Veranstaltungen im Dorf (Kirmes und Dorffest) und für die Zukunft gibt es viele Pläne, es ist unter anderem eine Gründung neuer Sparten und eine Freizeit geplant und auch die Kooperationen mit den Nachbarvereinen Varlosen, Ellershausen und Bühren zeugen von neuen, sportlichen Ideen“, heißt es weiter.

Ab 1961 gelang es der zweiten Mannschaft, dreimal hintereinander den Fairnesspokal zu gewinnen. © SV Imbsen

Außerdem gab der Festausschuss noch einen kleinen Einblick in die Vereinsgeschichte des SV Imbsen:

1923: Gründung als „Sportfreunde Imbsen“

1929: Der eigene Sportplatz

1963: Fairnesspokal

1965: Einweihung Sporthaus

1966: Der SV Imbsen in Frankreich

1967: Fahnenweihe

1970: Meisterschaftsspiel

1973: Einweihung Mehrzweckhalle Imbsen

1997: Gründung der Sparte Ballsport

1998: Ausgliederung der Sparte Fußball zum FC Niemetal

2007: Auflösung der Sparte Tischtennis-Damen

Heute: Ballsport, Kinderturnen und Gesundheitssport.

Die Fahrradrallye 2023 in Imbsen war ein voller Erfolg. Hier sind alle Teilnehmer und Helfer auf dem Bild. © SV Imbsen

Festschrift SV Imbsen: Anekdoten und Schnappschüsse

Die Geschichte des Sportvereins kann man in einer eigens erstellten Festschrift nachlesen, erklärt das Organisations-Team SV Imbsen.

Für die Erstellung der Festschrift haben Mitglieder und Angehörige dem Verein spannende Anekdoten erzählt und auch neue, unbekannte Schnappschüsse zur Verfügung gestellt. Auch sei das Vereinsarchiv, geführt von den jeweiligen Vorsitzenden des Vereins, eine wahre Fundgrube gewesen, heißt es vom Organisations-Team.



Das Titelblatt der Festschrift zeigt das Aufstiegsspiel im Jahr 1970 auf dem Tanzwerder in Münden. © SV Imbsen

So kam eine bunte Sammlung von Ereignissen rund um den Sportverein zusammen. Nachzulesen ist zum Beispiel die Gründungsgeschichte. Aber auch über den Erhalt des eigenen Sportplatzes, dem Fairnesspokal, der Erbauung des Sporthauses, über das Pokalturnier in Suresnes, den ersten Flutlichtern, über das große Aufstiegsspiel auf dem Tanzwerder und über den Bau der Mehrzweckhalle können Interessierte einiges erfahren und nachlesen.



Auch die „Guten Geister des Vereins“ würden erwähnt denn auch Platzwart und Co seien wichtige Stützen im Verein.



La Ola in Imbsen: Bei dem großen Schneespiel von 1960 gewann der SV Imbsen auf dem verschneiten Platz. © SV Imbsen

Außerdem wird es an den Festtagen eine Ausstellung mit vielen Fotos zu sehen geben, kündigt das Organisations-Team an. „Wir hoffen, dass die Leser den Zeit- und Sportsgeist beim Durchlesen der Zeitschrift spüren und genauso unterhalten werden von den Fotos und Geschichten, wie die Redaktion der Festschrift und der Vorstand“, heißt es vom Festausschuss abschließend.



Die Zeitschrift besteht aus insgesamt 68 Seiten und ist für fünf Euro an allen Tagen im Festzelt erhältlich. Gedruckt wurden 500 Exemplere. „Das Organisations-Team und der Vorstand freuen sich auf unvergessliche Momente und viele Besucher auf dem Sportplatz in Imbsen.“ (Kira Müller)