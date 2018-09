120 Kanuten bei Herbstregatta: Medaillenflut für Münden

Weit vorne: Marvin Stryga war am Wochenende einer der erfolgreichste Teilnehmer der Regatta. 120 Kanuten traten am Wochenende bei der Regatta des Mündener Kanuclubs gegeneinander an.

Hann. Münden. Nach fünf Jahren Pause fand am Wochenende 15. und 16. September auf der Fulda endlich wieder die sonst jährliche Regatta des Mündener Kanuclubs statt.

120 Kanuten traten sowohl beim 100-Meter-Sprintrennen als auch auf der 200-Meter-Distanz-Strecke sowie beim Langstrecken-Rennen über 2000 Meter gegeneinander an. Darunter zahlreiche Teilnehmer der Deutschen Meisterschaft, die erst vor zwei Wochen stattgefunden hat und bei der auch der Kanuclub Erfolge erzielen konnte, mit Meistern und Nationalfahrern aus verschiedenen Vereinen. Die Rennen fanden in Einer-, Zweier- und Viererkajaks statt, die jüngste Teilnehmerin war Nike Wilken mit gerade mal sechs Jahren.

Der MKC gewann den erstmals ausgelobten Pokal für die erfolgreichste Mannschaft knapp vor dem HKC Hannover und dem KC Limmer.

Die DM-Teilnehmer um die Deutsche Meisterin Nele Spiegler aus Hann. Münden fuhren zahlreiche Siege ein. Auch die Nachwuchsmannschaft des MKC fischte fleißig Medaillen aus der Fulda, allen voran B-Schüler Till Wilken (Altersklasse 12).

Außerdem gab es Mixed-Rennen aller Altersklassen: dabei saßen Jungen und Mädchen, Männer und Frauen in einem Boot.

Während der Samstag tagsüber ganz im Zeichen des Kanu-Sports stand, kamen am Abend und am Sonntag auch Freunde des Stand-Up-Paddlings (SUP) beim ersten SUP-Rennen im Mündener Kanu-Club voll auf ihre Kosten. Am Samstag durften sowohl Jugendliche als auch Erwachsene die noch recht neue Sportart nach Lust und Laune auf der Fulda ausprobieren, denn der Verein bot kostenlose Übungsstunden in der Trendsportart an. Wegen des guten Zuspruchs und der gelungenen Organisation soll die Regatta vom Mündener Kanuclub künftig wieder jedes Jahr stattfinden.