500 Narren bei Karnevalsprunksitzung in der ausverkauften Weserberglandhalle

Rund 500 Narren haben bis tief in die Nacht bei der Prunksitzung der „ARGE Karneval Gimter Vereine“ in der Hechthalle alias Weserberglandhalle gefeiert.

„Wir sind ausverkauft“, freute sich der Vorsitzende der ARGE, Rolf Dörhage, schon vor dem Start der Sitzung.

Um kurz nach 20 Uhr marschierte Sitzungspräsidentin Silvia Lotze am Arm von Zeremonienmeister Michael Wittwer und an der Spitze des Elferrats in die Halle – zum zweiten Mal, nachdem sie im vergangenen Jahr das Amt vom langjährigen Präsidenten Henner Schminke übernommen hatte. Als sie fröhlich ins Mikrofon schmetterte: „Welche Frau kann schon von sich behaupten, dass zehn Männer hinter ihr herrennen“, war klar, dass die 37. Prunksitzung höchst vergnüglich werden würde.

Großen Anteil daran hatten die Büttenrednerinnen und -redner, auch wenn der Elferrat ihnen in der hochkochenden Stimmung hin und wieder mal mit dem Schild „Respekt“ Gehör verschaffen musste.

Ein Höhepunkt war der Auftritt von Carsten Müller und Marco Scheidemann als die „Hechtsköppe“. Sie spießten auf, was links und rechts der Flüsse bewegt, beispielsweise die Weserwelle. „Liebes Wasser- und Schifffahrtsamt kommt und macht euch frei und seid bei dem Projekt dabei. Unsere Stadt gerät in Not, so langsam ist hier alles tot, denn sollten Kassel und Göttingen schneller sein, dann fällt mir in dieser Stadt überhaupt nicht mehr ein, durch Campingplatz, Gastronomie und Weserwelle wären wir in Niedersachsen bestimmt an erster Stelle. Und Leute stellt euch das mal vor, gehst in die Stadt durchs große Tor, den Neoprenanzug, das Brett zur Stelle, genießt man dann die Wegnerwelle!“

Die große Politik nahm „Rocker“ Dieter Wolfrom bei seiner Premiere in der Gimter Bütt aufs Korn, beispielsweise die Wahl in Thüringen: „Rauten-Angie als General sendete AKK, diese eilte herbei und wollte retten, was noch zu retten ist, nun ist AKK auf der Flucht und die Demokratie im Arsch und die CDU folgt der SPD in die Gruft der Ahnungslosigkeit…. Aber wir Rocker sind Verbrecher.“ Die Probleme einer gestandenen Frau, einen passenden Mann zu finden, schilderte Lisbeth alias Elvira Dörhage mit viel Humor. „Ich bin der schönste Zeitvertreib, doch alle gehen flitzen.“ Sex in jungen und im fortgeschrittenen Alter stellten Katja und Carsten Müller in den Mittelpunkt ihres Sketches: Ahs und Ohs garantiert – und schon vorher gab es einen liebevollen Kuss.

Manch Elternpaar dürfte beim Auftritt von Annika Kraft amüsiert und gequält zugleich gewesen sein. Kein Wunder: Das junge Büttenrednerinnen-Talent Annika Kraft entführte die Zuhörerinnen und Zuhörer in die Gefühlswelt eines Teenagers.

Wie immer begeisterten die Show-Acts: Drachengarde, Teufelsgarde und viele andere Mitwirkende. Silvia Lotze: „Die können nicht nur tanzen, die sind auch eine Augenweide!“ Und wie heißt es so schön im Gimter Karnevals-Lied: „Lachen, singen, tanzen, küssen und noch vieles mehr, das nächste Fest ist nicht mehr fern.“