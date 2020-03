80-Jährige vermisst ihren 13-jährigen Malteser

Gudrun Römer aus Spiekershausen ist tieftraurig: Seit rund vier Wochen ist ihr Malteser Rocky verschwunden.

Jegliche Versuche, ihren geliebten Hund zu finden, schlugen bislang fehl. Deshalb startet jetzt die Suche über die HNA.

Es war ein verregneter Tag vor vier Wochen. Gudrun Römer war mit ihrem Rocky einkaufen, im Anschluss daran ist er vor der Fahrt nach Hause noch ein wenig herumgesaust. In dem Moment, als Römer ein Häufchen von ihrem Hund wegmacht, verschwindet Rocky plötzlich spurlos. Jedes Rufen und Suchen vor Ort bleibt ergebnislos. Der Hund ist weg – und die 80-jährige Hundebesitzerin so traurig, dass sie vor Ort zusammenbricht.

Seniorin stürzte bei Suche

Die Geschichte dahinter ist bewegend: Für Gudrun Römer ist Rocky, der Malteser den sie aus dem Tierheim Wau-Mau-Insel in Kassel erhalten und aufgenommen hatte, ein wichtiger Wegbegleiter. Mit Menschen hatte sie selten wirklich gute Erfahrungen gemacht. So ist sie über die Jahrzehnte eine erfahrene Hundebesitzerin geworden, die immer Hunde um sich hatte. „Rocky hat immer dafür gesorgt, dass ich in Bewegung bleibe“, erzählt die Spiekershäuserin.

Deshalb hat sie die Suche fortgesetzt, ist alle typischen Wege von der Hunderunde abgegangen, hat gerufen und gesucht. Doch alles hat nichts gebracht. Als sie bei einem Suchversuch stürzt, ins Wasser fällt und dort sechs Stunden liegen bleibt, bevor sie sich selbst wieder aufhelfen kann, ist ihr klar: Es muss andere Wege geben, ihren geliebten Hund zu finden.

Hund braucht Medikamente

Sämtliche Telefonate in der Region blieben aber auch ergebnislos. Deshalb fragt sie: Wer hat Rocky gesehen? Der Malteser, der Arthrose hat und deshalb dringend auf Medikamente angewiesen ist, trägt einen blauen Gurt über die Brust, der reflektierend ist. Ein wirklich gutes Foto gibt es von Rocky nicht, weshalb der Aufruf mit einem Symbolbild erfolgen muss. Wer Rocky gesehen hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei Gudrun Römer unter der Telefonnummer 01 51/70 17 84 37 zu melden.