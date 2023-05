A7-Arbeiten ab Hann.Münden/Lutterberg: Fahrbahn muss eingeengt werden

Vorbereitungen für die Bauarbeiten: Blick auf die Autobahn 7 von der Anschlussstelle Hann. Münden/Lutterberg in Fahrtrichtung Kassel. © Ekkehard Maaß

Auf der A7 wird weiter gebaut. Die Baustelle zieht nun weiter Richtung Süden. Dabei kommt es zu Fahrbahnsperrungen bis zur Anschlussstelle Kassel/Nord

Hann. Münden – Auf der Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen Hann. Münden/ Lutterberg und Kassel/Nord beginnen am Montag, 05.06.2023, Arbeiten an den Schutzeinrichtungen und den Entwässerungskanälen. Das teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit.

A7: Arbeiten an den Entwässerungskanälen

Bei den Arbeiten gehe es um die Erneuerung der Schutzplanken und die Sanierung der Entwässerungskanäle. Der Verkehr werde in beiden Fahrtrichtungen dreispurig an der Baustelle vorbeigeführt. Allerdings müssen die Fahrbahnbreiten den Angaben zufolge dafür eingeengt werden.

Um diese Verkehrsführung einzurichten, also für das Aufstellen der Baustellenbeschilderung, das Anbringen der Gelbmarkierung und das Aufstellen einer Wandsicherung, um die Fahrspuren vom Baustellenbereich abzutrennen, komme es bereits jetzt tagsüber in beiden Richtungen zu Sperrungen von jeweils einer Fahrspur und in der Nacht gegebenenfalls auch zu Sperrungen von zwei Fahrstreifen.

Verlegung nach etwa zwölf Wochen geplant

Nach etwa zwölf Wochen werde die Baustelle in den Mittelstreifen verlegt. Die Bauarbeiten sollen möglichst bis Mitte Dezember abgeschlossen werden. Nach Angaben der Autobahn GmbH erstreckt sich die Baustelle über eine Länge von rund sechs Kilometern. Der Parkplatz Humboldtblick in Fahrtrichtung Kassel sei weiterhin außer Betrieb und der Parkplatz Staufenberg in Fahrtrichtung Hannover müsse für die Arbeiten für den Verkehr gesperrt werden. „Die Anschlussstellen bleiben von den Bauarbeiten unberührt.“

Bei dem Projekt handele es sich um den dritten Abschnitt der Arbeiten zur Erneuerung der Schutzplanken und Sanierung der Entwässerungskanäle zwischen dem Dreieck Drammetal bis zur Landesgrenze Hessen. (Ekkehard Maaß)