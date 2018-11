Schwerer Unfall auf A7 bei Lutterberg: Verkehr rollt wieder

Die Autobahn 7 wurde nach einem schweren Unfall am Donnerstagmorgen zwei Mal voll gesperrt. Seit 10.50 Uhr sind zwei Spuren wieder freigegeben.

Aktualisiert um 11.07 Uhr - Zwischen den Anschlussstellen Lutterberg und Hedemünden in Richtung Norden hat sich am Donnerstagmorgen ein Unfall ereignet. Die Autobahn musste am Vormittag zwei Mal voll gesperrt werden. Mittlerweile wird der Verkehr auf zwei Spuren an der Unfallstelle vorbeigeführt.

A7 Unfall: Autofahrer eingeklemmt und schwer verletzt

Um 7.40 Uhr ist aus bisher unbekannter Ursache am Ende eines Staus, der sich wegen einer Baustelle gebildet hatte, ein Pkw auf den Anhänger eines Lkws aufgefahren. Der Autofahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte die verletzte Person in eine Klinik nach Kassel.

Am Lkw wurde die Achse des Hängers beschädigt.

Es hat sich ein Rückstau bis über die Landesgrenze zu Hessen gebildet. Um kurz vor 9 Uhr wurde die Vollsperrung zunächst aufgehoben. Der Verkehr rollte einspurig an der Unfallstelle vorbei.

Um 10.30 Uhr musste die Autobahn aufgrund der Bergungsmaßnahmen erneut voll gesperrt werden, der Verkehr wurde währenddessen ab der Anschlussstelle Hann. Münden-Lutterberg umgeleitet.

Seit 10.50 Uhr ist die zweite Vollsperrung aufgehoben, der Verkehr rollt auf zwei Spuren an der Unfallstelle vorbei.

+ Eine Person wurde bei dem Unfall schwer verletzt. © Feuerwehr Staufenberg

Nähere Details über den Unfallhergang liegen noch nicht vor, wir berichten an dieser Stelle weiter.

