A7: Unfall mit zwei Lkw - Stau in Fahrtrichtung Kassel

Auf der A7 ist es in Fahrtrichtung Kassel zu einem Unfall gekommen. Die Fahrbahn ist voll gesperrt. (Symbolbild)

Auf der A7 ist es in Fahrtrichtung Kassel zu einem Unfall gekommen. Die Fahrbahn ist voll gesperrt. Es staut sich.

Unfall auf der A7 in Fahrtrichtung Kassel zwischen Hann. Münden/Lutterberg und Kassel-Nord

in Fahrtrichtung Fahrbahn ist voll gesperrt

Zwei LKW sind aufeinandergefahren

Update vom Donnerstag, 13.02.2020, 18.30 Uhr: Nach eines Unfalls mit zwei Lkw ist die A7 ab der Anschlussstelle Lutterberg in Fahrtrichtung Süden voll gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, wird der auflaufende Verkehr in Richtung Kassel an der Anschlussstelle Lutterberg von der Autobahn auf die ausgewiesenen Umleitungsstrecken abgeleitet. Ortskundige werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Erstmeldung von Donnerstag, 13.02.2020, 17.45 Uhr: Auf der A7 von Hannover kommend in Richtung Kassel hat es einen Unfall gegeben. Zwischen Hann. Münden/Lutterberg und Kassel-Nord sind zwei Lkw aufeinandergefahren. Die Fahrbahn wurde auf dem Streckenabschnitt voll gesperrt.

Bei den verunfallten Lastwagen handelt es sich um einen Tieflader und einen Sattelauflieger, der mit Düngemittel beladen ist. Es handelt sich dabei nicht um einen Gefahrenstoff. Eine Person soll in ihrem Fahrzeug eingeschlossen gewesen sein und konnte sich nicht selbst befreien.

A/: Unfall zwischen Hann. Münden/Lutterberg und Kassel-Nord

Durch die Sperrung staut es sich nun. Zwischenzeitlich waren es ab der Werratal-Brücke etwa 5 Kilometer Stau - der hat sich nun jedoch auf zwei Kilometer verringert. Autofahrer werden aufgerufen bei Stau eine Gasse für Rettungsfahrzeuge zu bilden.

red

Erst am Tag zuvor gab es auf der A7 gleich zwei Unfälle innerhalb weniger Stunden. Hier ebenfalls zwischen den Anschlussstellen Hann. Münden-Lutterberg und Kassel-Nord.