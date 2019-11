Gut Aiderbichl – Die Heimat für gerettete Tiere

„Auch wenn es gelänge, die Tiere vor uns zu schützen, wir hätten nichts erreicht. Erst wenn es gelingt, die Tiere nicht mehr schützen zu müssen, sind wir am Ziel. Dann haben wir etwas verändert: UNS.“ (Michael Aufhauser)

Werden auch Sie Pate und überzeugen Sie sich direkt auf den Gnadenhöfen!

Zur Geschichte

Als er 1991 aus dem Bürofenster des Reiseunternehmens, für das er zu dem Zeitpunkt tätig war, sah, war das der eigentliche Beginn von etwas Großem. Ob alles genauso gekommen wäre, wie es kam, wenn er in dieser einen Sekunde seinen Blick in die andere Richtung gelenkt hätte? Wer weiß das schon. Aber Michael Aufhauser, der Gründer von Gut Aiderbichl, sah hin. Er sah, wie an einem Strand der spanischen Costa del Sol Hunde eingefangen wurden. Die Hundefänger gingen mit ihren Schlingen alles andere als vorsichtig mit den Tieren um. Alleine dieses grausame Schauspiel hätte wohl die meisten Menschen dazu gebracht, den Blick abzuwenden. Nicht so Michael Aufhauser.

Gut Aiderbichl © © Austria Soccer Europa League © © © © © ©

„Das Hinsehen ist auch etwas, das ich von ihm gelernt habe“, wirft Dieter Ehrengruber ein, der aufgrund der schweren Erkrankung Aufhausers nun die Geschicke von Gut Aiderbichl, https://www.gut-aiderbichl.com, lenkt. Bei dem bloßen Hinsehen blieb es damals in Spanien allerdings nicht. Der Tierliebhaber wollte wissen, was mit den Hunden passiert und fuhr den Hundefängern hinterher. Das Ziel der Hundefänger war eine Perrera in Malaga und Michael Aufhauser wurde an dem Tag, der sich tief in sein Gedächtnis einbrannte, Zeuge, wie an die 40 Hunde und Katzen in der Perrera vergast wurden. Das Gesehene lag jenseits seiner Vorstellungskraft, doch statt in seinem Entsetzen zu verharren, handelte er und kaufte die Tiere, die am nächsten Tag auf der Todesliste standen, frei.

Der Entschluss zum Handeln war gefasst

Und plötzlich fand er sich selbst am Steuer eines gemieteten Lieferwagens mit der Ladefläche voller Vierbeiner wieder. Durch dieses Schlüsselerlebnis vom Tierliebhaber zum Tierretter geworden, rettete Michael Aufhauser in den darauffolgenden Jahren an die 3000 Hunde vor dem sicheren Tod. „Als wir uns 1997 kennenlernten, kam er gerade wieder mit dem Flugzeug und einigen Hunden in München an“, erinnert sich Dieter Ehrengruber. „Und er bezahlte alles aus eigener Tasche.“ Die geretteten Tiere vermittelte Michael Aufhauser damals noch. Allerdings nicht alle und so suchte er nach einem geeigneten Ort für die Unterbringung seiner Privatpferde und der geretteten Vierbeiner. Die Wahl fiel auf Henndorf oberhalb des Wallersees nahe Salzburg. „Anfangs ging es dort recht herrschaftlich zu“, erzählt Dieter Ehrengruber. Er hatte seine Bediensteten und sogar eine eigene Reithalle. Bis Michael Aufhauser eines Tages vom Pferd stieg und verkündete, dass er das alles nicht mehr möchte. Er wolle von nun an sein Leben in den Dienst der Sache stellen. Die Umstehenden, darunter Dieter Ehrengruber, blickten fragend in die Runde: „Keiner hat gewusst, was jetzt los war oder was das zu bedeuten hatte.“ Einen wirklichen Plan gab es damals auch nicht, weiß Dieter Ehrengruber. Chauffeur, Diener und Gärtner wurden umgeschult und sollten nun Tiere versorgen. „Die waren anfangs schon etwas überfordert mit der Tierhaltung“, schmunzelt er. „Damals habe ich in Salzburg studiert und außerdem komme ich aus einer Bauernfamilie. Also sagte ich, da müssen wir einen Einschnitt machen und einiges ändern. So bin ich dazugekommen.“

In den folgenden 15 Jahren war Dieter Ehrengruber an der Seite von Michael Aufhauser im Namen der Tiere und der Menschen im Einsatz. „Die Aufbauarbeit war immer spannend, aber auch schwer. Wir waren ja wirklich Tag und Nacht an sieben Tagen die Woche für Aiderbichl unterwegs. Aber es war trotz des schweren Themas auch immer lustig.“ Stets handelten sie während dieser Jahre nach dem Grundsatz: Tierschutz ist auch Menschenschutz. „Michael Aufhauser sagte immer, dort wo sich Menschen wohlfühlen, entsteht eine gewisse Kraft und diese Kraft können wir den Tieren weitergeben“, erinnert sich Dieter Ehrengruber. Und dass sich auch die Menschen auf den mittlerweile drei besuchbaren Gütern wohlfühlen, steht außer Frage. Was so ein Schlüsselerlebnis doch alles bewirken kann, wenn man hinsieht und nicht wegsieht.

Zahlen & Fakten

2016 feierte Gut Aiderbichl sein 15-jähriges Jubiläum und besteht mittlerweile aus 30 Gnadenhöfen, darunter die drei besuchbaren Güter in Henndorf nahe Salzburg, Iffeldorf nahe München und Deggendorf nahe Passau. Insgesamt befinden sich rund 6000 Tiere, darunter 850 Pferde und Esel, in der Obhut von gut Aiderbichl, die von 300 Mitarbeitern betreut werden. Das älteste Pferd beziehungsweise Pony ist sehr stolze 47 Jahre alt. Gut Aiderbichl ist ein Verbund von Gnadenhöfen. Tiere, die dort eine zweite Chance erhalten, dürfen bis an ihr natürliches Lebensende bleiben. Eines der Ziele ist, den Menschen in Erinnerung zu bringen, dass Tiere keine Sachen sind, sondern fühlende Mitgeschöpfe. Denn prägt sich diese Erkenntnis ein, werden Gesetze geändert und dadurch Leid reduziert.

Unsere Philosophie in knapp 5 Minuten erklärt:

Weitere Informationen: www.gut-aiderbichl.com

Weihnachtsmarkt & Wintermärchen

Der Weihnachtsmarkt auf Gut Aiderbichl Henndorf ist über die Grenzen Österreich hinaus für seine einzigartige Atmosphäre bekannt. Gerade in der besinnlichen Zeit des Jahres ist der Besuch Gut Aiderbichls ein besonderes Erlebnis. Traditionell entsteht zur Adventszeit im Innenhof die wohl größte Lebendtierkrippe Europas, bei der nicht nur Ochs, Esel und Schafe, sondern viele weitere gerettete Tiere für ein weihnachtliches Ambiente und ein wunderschönes Miteinander von Mensch und Tier sorgen. Auch die neue 900 m² große Besucherhalle erstrahlt dieses Jahr erstmals nach ihrer Fertigstellung in vorweihnachtlichem Glanz. Der traditionsreiche Weihnachtsmarkt findet vom 16. Dezember 2019 bis 6. Januar 2020 täglich von 9 bis 18 Uhr statt. Auf Gut Aiderbichl Iffeldorf und Deggendorf locken die Weihnachtsmärkte ab dem 23. November 2019 bis 6. Januar 2020 Besucher von nah und fern zu den geretteten Tieren. An den verschiedenen Ständen gibt es zudem ausgesuchte Dekoartikel und weihnachtliche Accessoires für liebe Freunde und Verwandte oder für das eigene Zuhause.

Möchten auch Sie Spenden, Pate werde oder an unsere Stiftung schenken?

Bitte informieren Sie sich auf: www.gut-aiderbichl.com

Abonnieren Sie auch unseren Youtube Kanal:https://www.youtube.com/user/gutaiderbichl

Gut Aiderbichl auf facebook und twitter