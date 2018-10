Aktionstag für Jungen in Dransfeld

© Per Schröter

Hier geht´s rein: Das Jugendzentrum in Dransfeld, Bahnhofsplatz 3.

Dransfeld. Langeweile? Keinen Platz zum Chillen? Die Geschwister nerven? Draußen ist es kalt und es regnet? Dann runter vom Sofa und ins Jugendzentrum (JUZ) Dransfeld: Das Kinder- und Jugendbüro der Gemeinde Dransfeld bietet in Zusammenarbeit mit Benjamin Vollbrecht und Giovanni Marra ein offenes Angebot für Jungen im Alter von zehn bis 14 Jahren an.

Einmal im Monat öffnet das Jugendzentrum in Dransfeld, Bahnhofsplatz 3, dazu freitags von 17 bis 20 Uhr seine Pforten und bietet ausgewählte Aktionen an. Gestartet wird am Freitag 19. Oktober mit einem „Chill’n Grill“. Ab 18 Uhr ist der Grill heiß. Bratwurst und Getränke sind gratis, berichtet Rochus Winkler, Kinder- und Jugendreferent.

Das ganze Jugendzentrum stehe den Jungen zur Verfügung und es könne gekickert und Billard gespielt werden. Es gibt außerdem Spiele, berichtet Winkler, „oder ihr versucht uns bei FIFA zu schlagen.“

Die Teilnehmer können außerdem auch nur einfach mit ihren Freunden abhängen oder Musik hören.

Dem Jugend- und Gemeindebüro Dransfeld sei es wichtig, dass sich die Jugendlichen an der Planung der Aktionstage beteiligen und man gemeinsam die Freitage planen kann. Man hoffe daher auf zahlreiche Teilnehmer, damit man zusammen die nächsten Aktionen besprechen kann.

Denkbar sind unter anderem auch Fahrten zu speziellen Events. Dazu gibt es am ersten Termin mehr Informationen, teilt Winkler mit.

Die weiteren Termine finden statt am: 16. November, Baue deinen Burger plus Überraschungsaktion, sowie am 14. Dezember, Wintergrill und alkfreie Cocktails.