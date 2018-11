Alter Maler neu gesehen: Ausstellung mit Werken von Rehbein

Werke Wilhelm Rehbeins: 36 Bilder des Künstlers sind nun in einer Ausstellung in Jühnde zu sehen. Unser Bild zeigt Hubertus Menke, Initiator der Ausstellung.

Jühnde. Es ist angerichtet: Wenn am Sonntag, 4. November, um 10 Uhr die Tür der Heinrich-Spielmann-Halle aufgeschlossen wird, können sich die Besucher auf eine einzigartige Zusammenstellung von Bildern „ihres“ Jühnder Künstlers Wilhelm Rehbein (1897-1978) freuen.

„Wir konnten 36 von etwa 70 bekannten Kunstwerken zusammentragen und diese erstmals gesammelt an einem Ort vorstellen, sodass man einen Eindruck von Rehbeins künstlerischen Lebenswerk bekommen kann“, sagt Ortsheimatpfleger Hubertus Menke, der die Ausstellung initiiert hat.

Bis 18 Uhr können die Besucher bei Suppe und selbst gemachten Torten die kleinen und großen Bilder, aber auch bemalte Schränkchen und Kinderstühle bewundern, darunter Abbildungen von Häusern als Auftragsarbeiten, aber auch Fantasielandschaften.

Offensichtlich hat sich Rehbein von seiner Umgebung, so auch vom Bergpark Wilhelmshöhe in Kassel, inspirieren lassen, seine Werke dann aber doch völlig ohne reales Abbild entstehen lassen, vermutet Menke.

Rehbein, den viele Ältere im Ort noch kennen, sei kein hauptberuflicher Künstler gewesen, sondern ein so genannter Weißbinder, ein handwerklicher Maler. Vor allem in den arbeitsärmeren Wintermonaten widmete er sich seinen Kunstwerken. Den Stein ins Rollen brachte Menke, der zugleich Vorsitzender der Sohnrey-Gesellschaft ist, die die Ausstellung unterstützt, im Frühjahr dieses Jahres. Eine kahle Wand in einem Raum seines kleinen alten Hofgebäudes schrie förmlich danach, dass es durch ein Bild bereichert werde.

Menke erinnerte sich an ein großformatiges Landschaftsbild mit Bäumen, Felsen und einem See, das hinter einer Truhe schlummerte, und auch daran, dass es von Rehbein stammte. Seine Neugier war geweckt, im Dorf horchte er sich nach weiteren Werken des Künstlers um. „Das war spannend, weil neben seinen Werken auch Einzelheiten zu seinem Leben zutage kamen und die Eigentümer der Bilder sich freuten, dass sich wer dafür interessiert.“ So kam etwa heraus, dass Menke und Rehbein etwas gemeinsam haben. Beide spielten in dem Dorftheaterstück „Die Dorfmusikanten“ den „Schülzle“: Rehbein 1929 und Menke 70 Jahre später.

Menke fotografierte die Bilder, um sie zu dokumentieren. Bald wuchs die Idee, eine einmalig stattfindende Ausstellung zu erstellen. Sogar aus dem Westfälischen wurde ihm dafür kürzlich ein Bild zugeschickt, das zu sehen sein wird.

+ Maler Wilhelm Rehbein Jühnde © Repro von Hubertus Menke Menke selber nutzte die Zeit, um sein eigenes, deutlich in Mitleidenschaft gezogenes Bild fachmännisch restaurieren zu lassen. Das auf Holz gemalte Kunstwerk wurde in einem Gefrierfach und in einer Stickstoffkammer in Hannover vom Holzwurm befreit, zudem das Bild gereinigt – jetzt strahlt es wieder in den alten Farben und in einer größeren Tiefe. Rund 500 Euro investierte Menke. „Diesen materiellen Wert hat das Bild zwar nicht, dafür aber einen hohen immateriellen, ideellen Wert für mich als Jühnder.“ In der Ausstellung wird auch ein anderes, teilrestauriertes Bild zu sehen sein.

„Wir wollen sicher nicht rüberbringen, dass jedes Bild restauriert werden muss, denn auch gealterte Bilder haben ihren Charme. Wir wollen aber zeigen, was heute möglich ist.“