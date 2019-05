Arbeitsmarkt Göttingen und Hann. Münden: Chancen auf Lehrstelle stehen gut

Der anhaltende Fachkräftemangel weiter Thema auf dem Arbeitsmarkt im Landkreis Göttingen. Für die Fachkräfte von morgen gibt es aktuell noch freie Ausbildungsplätze

Knapp 1600 der bei der Arbeitsagentur gemeldeten Ausbildungsstellen seien im April noch nicht besetzt gewesen, teilte die Agentur mit. Zugleich sinke die Zahl derer, die einen Ausbildungsplatz suchen: Seit Oktober meldeten sich 1975 Lehrstelleninteressierte bei der Arbeitsagentur und dem Jobcenter, 193 weniger (8,9 Prozent) als noch im Jahr 2018. Davon warteten im zurückliegenden Monat noch knapp 1000 Ausbildungssuchende auf die Zusage eines Betriebes. Die agentur für Arbeit in Göttingen ist zuständig für die Landkreise Göttingen und Northeim.

Die Chancen für Lehrstellenbewerber seien weiterhin ausgesprochen gut, denn statistisch kämen auf einen unversorgten Bewerber 1,6 unbesetzte Ausbildungsstellen. Entsprechend gering ist auch der Anteil der jungen Menschen an der Zahl der Arbeitslosen: Im Agentur-Bezirk Hann. Münden mit Samtgemeinde Dransfeld und Gemeinde Staufenberg verzeichnete die Agentur für Arbeit im April 22 Personen zwischen 15 und 19 Jahren, die arbeitslos gemeldet waren, das sind 2,1 Prozent der Arbeitslosen hier.

Die Arbeitsagentur Göttingen hat eine kleine Auswahl der zurzeit noch offenen Ausbildungsplätze in der Region zusammengestellt. Alle Angebote beziehen sich auf männliche, weibliche und diverse Bewerber.

So gibt es zum Beispiel in Hann. Münden je einen Ausbildungsplatz als Aufbereitungsmechaniker Sand und Kies, Augenoptiker, Bauzeichner, je zwei zum Elektroniker in Betriebstechnik, Lager/Fachlagerist, Gärtner, Maler/Lackierer. In Hann. Münden sind außerdem noch je drei Ausbildungsstellen zum Koch, zum Hotelfachmann und zum Mechatroniker frei.

In Hann. Münden und Dransfeld gibt es zwei Lehrstellen Dachdecker, drei Fachinformatiker.

Zwei weitere Ausbildungsplätze zum Maler und Lackierer werden in Dransfeld angeboten.

Eine Ausbildung zum Kaufmann/Großhandel kann man sowohl in Hann. Münden, Dransfeld als auch in Staufenberg machen.

Ansprechpartner für Interessierte ist Eckhardt Faust, Vermittler im Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit Göttingen, Telefonnummer 0 55 41/ 98 09 22.