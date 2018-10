Ausstellung in der Kirche Dransfeld: Die andere Seite Luthers

Dransfeld. Der Reformationstag ist in Niedersachsen erstmals Feiertag. Eine Wanderausstellung in Dransfeld befasst sich kritisch mit Luthers Verhältnis zu den Juden.

Noch in seiner letzten Predigt vor seinem Tod rief Martin Luther zur Judenvertreibung auf: Mit dieser „letzten Mission“ Luthers steigt die Wanderausstellung in ihr Thema ein: „Luthers Judenbild ...und sein langer Schatten im mitteldeutschen Raum“ beleuchtet auf elf Tafeln, wie der Reformator zu den Juden stand, von Missionierungsversuchen bis zur offenen Anfeindung. Die Ausstellung ist noch bis zum 11. November in der St. Martini Kirche in Dransfeld zu sehen.

Skizziert wird darin auch die Stellung der Juden bis 1500, von der rechtlichen Lage bis zu tödlichen Vorurteilen und wie die Judenfeindlichkeit sich bis 400 Jahre nach Luthers Tod fortsetzte.

Entstanden ist die Ausstellung im Zuge des Reformations-Jubiläums, beschreiben es Kuratorin Dr. Monika Gibas und der Vorsitzende des Synagogenvereins Eisleben, Rüdiger Seidel. Die Synagoge in Eisleben stehe nur wenige Meter von Luthers Geburtshaus entfernt, so Seidel. Da lag es für den Verein nahe, Luther und seine Haltung zu den Juden zu betrachten.

In das Arbeitsfeld von Dr. Gibas, Leiterin des Fachgebietes Geschichte und Öffentlichkeit an der Otto-von Guericke-Universität in Magdeburg, passte das Thema bestens, und den Synagogenverein kannte sie auch bereits. So erarbeitete sie mit ihrer Studentin Ulrike Krauße und der Grafikerin Ute Holstein die Ausstellung, das Dransfelder Bürgerforum 9. November holte sie nach Dransfeld.

Luther sei nicht nur dem Antijudaismus verhaftet, der religiös begründet ist, sondern das Buch „Von den Juden und ihren Lügen“ des Reformators trage bereits antisemitische Züge, zeigte Rüdiger Seidel auf, als er kürzlich den Bundestagsvizepräsidenten Thomas Oppermann und die Bundestagsabgeordnete Katrin Budde durch die Ausstellung führte. Aus dem, was Martin Luther über die Juden sagte, schlugen die Nationalsozialisten politisches Kapital, so Dr. Gibas. Angesichts eines wieder aufkeimenden Antisemitismus erreiche das Thema gerade eine neue, traurige Aktualität. Doch genauso, wie es bis heute diejenigen gibt, die sich den Hass und die Hetze zu eigen machen, so habe es schon früh auch Mahner in die andere Richtung gegeben. Auch das thematisiert die Ausstellung. So wird auf Andreas Osiander verwiesen, Theologe und Reformator im 16. Jahrhundert in Königsberg, der sich bereits für eine Verständigung zwischen Juden und Christen ausgesprochen habe.

Mit Illustrationen, vor allem immer wieder Portraits, erhält das Thema buchstäblich ein Gesicht.

Öffnungszeiten

Die Ausstellung bleibt bis zum 11. November in Dransfeld, und kann besichtigt werden: mittwochs, freitags, samstags von 11 bis 13 Uhr und von 16 bis 18 Uhr sowie sonntags nach dem Gottesdienst. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.

Der Gottesdienst am Reformationstag, 31. Oktober, steht unter dem Thema: „…frei!“, beginnt um 10.45 Uhr und findet in der St. Martinikirche statt.

Die Spurensucher

Der Synagogenverein in Eisleben hat die dortige ehemalige Synagoge gekauft und ist dabei, sie zu sanieren und zu einem Begegnungszentrum auszubauen. Ganz ähnlich wie die Synagoge in Dransfeld war das Gebäude den Feuern der Pogromnacht entkommen, weil es mitten in der Bebauung steht: Die Gefahr, dass dann auch andere gebäude abbrennen, war zu groß. Nach dem Krieg seien Flüchtlinge in dem Haus untergebracht worden, berichtet Rüdiger Seidel, Vorsitzender des Synagogenvereins, eine zeitlang diente das Haus den Sieben-Tages-Adventisten als Gebetsraum, bis es in den 1950er Jahren zu Wohnungen umgebaut wurde. Der Synagogenverein Eisleben, 2001 gegründet, sammelt nun Geld, um nach alten Bauskizzen soviel wie möglich des ursprünglichen Zustandes wieder herzustellen. Die Spurensucher in Dransfeld sind das Bürgerforum 9. November und die Geschichtswerkstatt Hoher Hagen. Sie tragen Informationen zu früheren Bewohnern Dransfelds jüdischen Glaubens zusammen, knüpfen Kontakte zu Nachfahren und sorgen zum Beispiel mit Stolpersteinen dafür, dass die Verfolgten nicht in Vergessenheit geraten.