Besuch aus Frankreich: Austauschschüler erkunden den Hann. Mündener Wald

Spielend den Wald erforschen: Auf diese Weise haben französische Austauschschüler kürzlich den Mündener Wald kennengelernt.

Zusammen mit den Schülern des Grotefend-Gymnasiums, die die Franzosen bei sich zu Hause aufnehmen, und ihren Lehrern wurden sie von der Waldpädagogin Ulrike Zander-Platner durch den Wald geführt.

Die gelernte Forstwirtin macht jährlich um die 100 Waldgänge mit verschiedenen Gruppen. Hauptsächlich sind das Grundschulen aus Südniedersachsen und Hessen. „Die Führungen sind an den Sachkundeunterricht angelehnt“, erklärt Zander-Platner.

„Dabei werden die Kinder über die Baumarten, Tiere und Kreisläufe des Waldes aufgeklärt.“ Tätig ist sie dabei im Auftrag des Vereins Libellula, der für Umweltbildung und Waldpädagogik an Schulen zuständig ist.

Den Wald mit allen Sinnen erleben

An diesem Donnerstag nun wanderte sie mit der Truppe die bewaldeten Hügel bei der Freilichtbühne bis zu einer kleinen Lichtung hoch, von der aus man einen schönen Ausblick über Teile Hann. Mündens hatte. Dort wurden die Schüler nach einer kurzen Pause in vier Gruppen aufgeteilt. „Ziel ist, dass sie den Wald mit allen Sinnen erleben“, erklärt die Waldpädagogin.

So musste eine Gruppe mit verbundenen Augen und einem Stock durch das Gehölz laufen, während eine andere sich einfach mal auf den Boden legte, um intensiv die Gerüche um sich herum wahrzunehmen. Bei der Führung der Gruppe wurde Zander-Platner von Nora Leibold, die vor ein paar Jahren ein FÖJ bei Libellula machte, Anna Möller, ehemalige Praktikantin, und Nelli Lamm, auch Waldpädagogin, unterstützt.

Außerdem war wie immer die Hündin Mila dabei. Über sie erzählt Zander-Platner: „Seit sie drei Monate alt ist, macht sie die Waldausflüge mit. Mila ist auch Bestandteil des Konzepts. Durch sie sollen die Kinder den Umgang mit Hunden lernen. Das ist vor allem wichtig, weil viele Kinder von zu Hause aus überhaupt nichts mit Hunden zu tun haben.“

Außerschulischer Lernort für praktischen Unterricht

Den Verein Libellula gibt es seit 19 Jahren. Er hat 130 Mitglieder und finanziert sich durch Projekte, die er vorher beantragt und durch das Mittelalterdorf Steinrode: Ein Modeldorf, das als außerschulischer Lernort für praktischen Unterricht, Klassenfahrten, Ferienangebote sowie Kinder- und Familienfeste genutzt wird.

Für die etwa 30 Schüler aus Suresnes, nahe Paris, war die Waldwanderung eine der letzten Aktionen, die sie in Deutschland gemacht haben. Am Abend gab es noch ein Abschiedsgrillen. Denn am nächsten Tag ging es schon wieder zurück in die Heimat.

Während ihres eineinhalb Wochen dauernden Aufenthalts haben sie eine Menge von Münden, der Umgebung und anderen Sehenswürdigkeiten gesehen.

VON JANNIS HARENBERG