Bäume fielen für mehr Schutz bei Unfällen im Kreis Göttingen

© Per Schröter

Zu dicht an der Schutzplanke: Unser Foto zeigt, wie nah die Bäume vor der Fällung am Straßenrand der B3 gestanden haben.

© Per Schröter

Scheden. Wo bis vor kurzem noch mächtige Bäume standen, sind nur noch Stumpen geblieben. Warum die Bäume an der Bundesstraße 3 (B 3) im Bereich der Schedener Kurven fallen mussten, erläuterte auf HNA-Anfrage Stephan Fürsten, Leiter der Straßenmeisterei Göttingen.

In den Schedener Kurven passieren häufig Verkehrsunfälle. Die Unfallkommission hat die Strecke deshalb in den vergangenen Jahren als sogenannte „Unfallhäufungsstelle“ eingestuft, das heißt, hier ist die Zahl der Unfälle überdurchschnittlich hoch.

Um die Unfallzahl zu reduzieren, habe die Unfallkommission, bestehend aus Polizei, Straßenbaulastträger und der Verkehrsbehörde des Landkreises Göttingen, bereits einiges unternommen, so Fürsten. Dazu zählten beispielsweise eine Erneuerung des Fahrbahnbelages, das Aufstellen einer Geschwindigkeitsanzeige und verstärkte polizeiliche Präsens.

Dennoch komme es laut Fürsten weiterhin zu vielen Unfällen. Es handele sich immer noch um eine Unfallhäufungsstelle.

Um zumindest die Folgen von Unfällen abzumildern, hat die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr jetzt die Bäume am Straßenrand gefällt.

Der Grund: Sie standen zu nah hinter der Schutzplanke. Im Fall eines Aufpralls hätte die Planke wegen der Baumstämme nicht nachgeben können. Außerdem sollen nächstes Jahr neue Schutzplanken in den Schedener Kurven angebracht werden. An den Planken wird ein Unterfahrschutz installiert, also ein zusätzliches Plankenband unter der Schutzplanke.

So werden Unfallfolgen für Motorradfahrer abgeschwächt. Die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Göttingen habe die Situation vor Ort geprüft und die Entfernung der Bäume unter Auflagen genehmigt, heißt es vonseiten der Straßenmeisterei Göttingen.

Für die 20 gefällten Bäume soll es 49 Ersatzpflanzungen an anderen Standorten geben. Dabei habe man geprüft, dass die neuen Standorte nicht unfallauffällig seien. Nach der Auflage sollten eigentlich 60 Bäume als Ersatz gepflanzt werden. Man habe aber nur 49 geeignete Standorte gefunden, so Fürsten. Deshalb zahlt der Bund für die elf restlichen Bäume eine Ersatzzahlung über 3300 Euro an den Landkreis Göttingen. Damit sollen andere Naturschutzprojekte finanziert werden. Die Ersatzpflanzung soll bis März 2019 erfolgen.