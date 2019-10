Bauprojekte in Hann. Münden laufen gut

Eine ganze Reihe insgesamt positiver Nachrichten konnte Hann. Mündens Bürgermeister Harald Wegener während der Sitzung des Stadtrates berichten. Wir fassen sie zusammen.

Rathaussanierung in Hann. Münden

Die Sanierung des Rathauses in der Hann. Mündener Altstadt läuft weitestgehend nach Zeitplan – und darin werde man nach aktueller Voraussicht auch bleiben. Im ersten Bauabschnitt sollen die geplanten Vorhaben, nämlich der Bau einer öffentlichen Toilette, der verbesserte Brandschutz und auch die Barrierefreiheit, umgesetzt werden.

Die Mündener Wanfrieder Schlagd

Bei der Sanierung der Wanfrieder Schlagd ist man gleich mehrere Bereiche angegangen.

Da beim Arbeiten mit dem Bagger laut Wegener viel Historisches zutage kommt, was im Anschluss durch die Denkmalpflege dokumentiert werden muss, kommt es zu Verzögerungen. Die Stadtverwaltung sei aber zuversichtlich, die Arbeiten fristgerecht zu Ende bringen zu können, was für die Fördermittel wichtig ist.

Hängebrücke auf dem Tanzwerder in Hann. Münden

Die Sanierung der Hängebrücke schreitet weiter voran. Die Schweiß- und Lackierarbeiten sind auf der Seite Fischerweg abgeschlossen. Das Baugerüst zieht in Kürze auf den Tanzwerder um. In diesem Jahr solle noch möglichst viel geschafft werden, um die geplante Öffnung im Frühjahr zum Start der Touristensaison halten zu können.

Das Mündener Haus der Nationen

Das Haus der Nationen hat laut Mitteilung von Bürgermeister Wegener ab 12. November eine Vollbelegung. Dann sind 62 Personen untergebracht. „Ich bin glücklich und froh, dass es zusammen mit dem Landkreis gelungen ist, dieses Projekt umzusetzen“, sagte Wegener. Stimmen, die Politik hätte das Projekt nicht ausreichend unterstützt, könne er nicht nachvollziehen. Unter anderem die Stadtverwaltung habe einen erheblichen Personaleinsatz geleistet, und das „war gut investierte Zeit“, betonte der Bürgermeister. Der Landkreis hatte zehn Millionen Euro in das Haus der Nationen in der Dreiflüssestadt investiert. Am Mittwoch, 16. Oktober, wurde die Einrichtung im ehemaligen Vereinskrankenhaus eröffnet.