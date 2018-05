Baustart für die Krippe in Uschlag: Anbau bietet Platz für 15 Kinder

Uschlag. Im Staufenberger Ortsteil Uschlag haben die Arbeiten für die Krippe der Evangelisch-lutherischen Kindertagesstätte begonnen.

Derzeit wird das Fundament gelegt. Zusammen mit Kita-Leiterin Susanne Christ, Gemeindebürgermeister Bernd Grebenstein und Stefan Müller vom Staufenberger Gemeindeservice fiel am Donnerstag offiziell der Startschuss für den Anbau. Er bietet Platz für 15 Krippenkinder.

Zugleich werden Sanierungsarbeiten am bestehenden Gebäude in Angriff genommen. Das betrifft das Dach und die Fassade, zudem muss in den Brandschutz investiert werden. Insgesamt belaufen sich die Kosten nach Angaben der Gemeinde aufrund 700 000 Euro.

Für den eigentlich Anbau erhält die Gemeinde Zuschüsse in Höhe von rund 180 000 Euro vom Land Niedersachsen und 50 000 Euro vom Landkreis Göttingen. Geplant wird der Bau vom Architektur- & Ingenieurbüro Markus Otto aus Gieboldehausen. Das Zeitfenster ist eng. Bereits am 6. August sollen die Räume bezugsfertig sein. Kita-Leiterin Susanne Christ freut sich, dass die Arbeiten jetzt beginnen. Das neue Betreuungsangebot, bisher gab es keine ganztägigen Krippenplätze in Uschlag, sei genau das, was viele Eltern heute brauchen.

Drei zusätzliche Erzieherinnen werden künftig in der Kita Uschlag arbeiten. Erste Bewerbungen lägen auch schon vor, so Christ.