Begegnungszentrum in Hann. Münden hat eine neue Leiterin

Amtsübergabe: Conny Hiller (links) gibt ihre Aufgaben an Karin Badura ab.

Karin Badura ist die neue Leiterin des Begegnungszentrums im Hann. Mündener Ortsteil Neumünden. Wir waren bei der Amtsübergabe dabei und haben mit ihr über die künftigen Aufgaben gesprochen.

„Du bist die richtige, denn du kommst hier her“, sagt Conny Hiller zu ihrer Nachfolgerin Karin Badura.

Die Göttingerin geht zum 1. März in den Ruhestand und gibt ihren Posten als Leiterin des Begegnungszentrums an die Neumündenerin ab. Karin Baduras Aufgabe wird es in Zukunft sein, das Zentrum als Treffpunkt bekannt zu machen und mit Leben zu füllen.

Die 44-Jährige war bereits zuvor im Haus der Nationen für die Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung (GAB) in der Qualifizierung für Langzeitarbeitslose tätig. Die Mutter zweier Kinder hat Soziale Arbeit studiert, Mediengestaltung gelernt und ist Betriebsratsvorsitzende.

„Für mich ist Neumünden der schönste Stadtteil“, sagt Badura, die dort seit ihrem 14. Lebensjahr mit Unterbrechung wohnt. Seit Februar macht sie sich mit ihren neuen Aufgaben vertraut. Sie stelle sich vor, dass Menschen aus der Stadt das Begegnungszentrum nutzen, um „rauszukommen und Gemeinschaft zu erleben“.

Conny Hiller hat dieses Zentrum aufgebaut. Sie habe 2013 durch das Denkmal-Kunstfestival (DKKD) den Kontakt nach Hann. Münden gefunden, erzählt sie rückblickend. Das Begegnungszentrum hat sie in den letzten Monaten wohnlich gestaltet. Dabei habe sie besonders Wert auf den Kronleuchter im Veranstaltungsraum gelegt. „Ist der Ruf erst ruiniert, arbeitet es sich recht ungeniert“, sagt die baldige Rentnerin.

An den Wänden hat sie Kunstwerke einer mexikanischen Künstlerin aufgehängt, die noch vom DKKD stammen. Die ersten Veranstaltungen konnte sie bereits organisieren und miterleben, wie ein Frauenkunstprojekt, dessen Bilder nun die Flure zieren. Zum Schluss ihrer beruflichen Laufbahn freue sie sich auf die Einweihung der Bühne, mit der Lesung des Autors Markus Thiele am 4. März.

Hiller erhofft sich, dass sich einige Mündener im Anschluss zu einem Bücherclub zusammenschließen und die Begegnungsstätte als Treffpunkt nutzen, sagt sie. Sie gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Dem Zentrum wolle sie auch in Zukunft erhalten bleiben und einige Kube-Projekte (Kultur im Begegnungszentrum) weiterhin betreuen, wie zum Beispiel Erzählcafés, Lesungen, kleine Musikgruppen und Comedyabende. „Ich kann mich auch als Göttingerin nicht von Hann. Münden trennen“, sagt Hiller.

Und auch Badura bringt neue Ideen mit. So könnten beispielsweise Spielenachmittage oder Selbstverteidigungskurse angeboten werden. In die Ausgestaltung des Programms möchte sie das ganze Viertel mit einbeziehen.

Service: Am Freitag, 13. März, findet ein Tag der Begegnung statt. Besucher können Ideen für Veranstaltungen, Gruppen, Projekte und mehr sammeln.