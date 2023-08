Benterode: Paten für Wurzelwiese wieder mehr in die Pflicht nehmen

Bäume brauchen Pflege

+ © Jens Döll Wollen die Paten an ihre Verantwortung erinnern: Monika Nowikow (von links), Matthias Kühne, Werner Dümer und Werner Dönsch auf der Wurzelwiese. © Jens Döll

Die Wurzelwiese in Benetrode besteht seit 2018. Die Bäume werden von Paten gepflegt. Laut den Initiatoren wird diese Pflicht aber immer mehr vernachlässigt.

Benterode – „Die Bäume schlagen hier Wurzeln, ebenso wie die Kinder in Benterode“, sagt Monika Nowikow vom Heimat- und Kulturverein Benterode (Gemeinde Staufenberg) zum Namen „Wurzelwiese“. Diese Wiese ist ein Areal am Ortsrand des Dorfs mit 615 Einwohnern, auf dem seit 2018 fast 80 Bäume gepflanzt worden sind. „Für jedes neue Kind in Benterode kommt einer dazu, wobei jetzt der Platz langsam knapp wird“, ergänzt sie. Erst waren damit nur Kinder bis 13 Jahre gemeint, das Alter wurde dann aber auf vielfachen Wunsch aus dem Dorf angehoben.

Staufenberg: Wurzelwiese in Benterode funktioniert nur durch Paten

+ Werner Dümer schneidet die Baumscheiben mit der Motorsense frei. © Jens Döll

Die Kinder, oder besser deren Eltern, haben die Patenschaft für die Apfel- und Birnenbäume übernommen. Zwar mäht Matthias Kühne mehrmals im Jahr die Wiese, aber für den Feinschnitt sind die Paten zuständig. Beispielsweise sollte die „Baumscheibe“ von hohem Gras befreit werden, sodass Wasser bis zu den Wurzeln sickern kann. Wie das gemacht wird, demonstriert Werner Dümer, zweiter Vorsitzender des Heimat- und Kulturvereins, mit der Motorsense.

Zudem müssen die Bäume bei Trockenheit regelmäßig gewässert werden. Dazu stehen Wassertonnen auf dem Gelände, die bei Hitze von der Feuerwehr gefüllt werden. „Momentan geht es ganz gut ohne Gießen“, sagt Nowikow und deutet in den grauen, wolkenverhangenen Himmel. Einmal im Jahr, Ende Oktober, gibt es den Wurzelwiesenpflegetag. An diesem Tag werden die Bäume gepflegt und es werden neue gepflanzt.

Baumscheiben müssen frei sein

Damit aber die Bäume wachsen, gedeihen und leckere Früchte abwerfen, ist das ganze Jahr über Pflege notwendig. Der Heimat- und Kulturverein möchte also die Paten an ihre Patenschaft erinnern. „Leider nehmen nicht alle ihre Aufgaben wahr“, heißt es von den Anwesenden.

Die Wiese befand sich im Besitz der Gemeinde Staufenberg. Sie wurde an den Verein verpachtet. Das Wurzelwiesen-Projekt wurde von der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung finanziert. „Bedingung war, dass sogenannte Alte Obstsorten angepflanzt werden“, berichtet Dümer. Zudem wird Wert auf einen biologischen Anbau ohne Pestizide gelegt.

Im Frühjahr unterstützte Manfred Siebert aus Landwehrhagen den Verein und zeigte den richtigen Baumschnitt. Dieser sei bis vor kurzer Zeit noch vom Landschaftspflegeverband Landkreis Göttingen erfolgt. Das Schneiden der Bäume sei eine „Wissenschaft für sich“, sagt Dümer und lacht.

Auf dem Gelände am Ortsrand hat der Verein auch ein Insektenhotel gebaut, Bänke aufgestellt und eine neue Brücke über den Straßengraben gebaut. Die Bäume werden von einer Baumschule aus Göttingen zu Verfügung gestellt. „Im Winter schmücken zahlreiche LED-Leuchten die noch jungen Bäume“, berichtet Nowikow. (Jens Döll)