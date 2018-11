Teurer Umbau nötig: Bioenergiedorf Jühnde sucht Investor

Jühnde. Deutschlands erstes Bioenergiedorf in Jühnde steht vor einem Problem: Weil der Gesetzgeber die Vorgaben für Biogasanlagen verschärft hat, müssen die Betreiber erhebliche bauliche und technische Veränderungen vornehmen.

Von 700 000 Euro ist die Rede. Die Betreibergesellschaft des viel beachteten Vorzeigeprojekts hat jedoch nicht genug Eigenkapital für diese Großinvestition. Die Genossenschaftsmitglieder haben deshalb in ihrer jüngsten Generalversammlung den Vorstand beauftragt, nach einem Investor zu suchen und mit möglichen Partnern Verhandlungen zu führen.

Das Pionierprojekt war anfangs nicht nur eine ökologische, sondern auch eine ökonomische Erfolgsgeschichte. 2013 konnte die Genossenschaft erstmals eine Dividende an ihre knapp 200 Mitglieder ausschütten. 2017 erwirtschaftete sie jedoch ein Minus von 200 000 Euro. Zu dieser finanziellen Schieflage hätten mehrere Faktoren beigetragen, sagt Vorstandsmitglied und Sprecher der Bioenergiedorf Jühnde e.G., Eckhard Fangmeier.

Um die Energieerzeugung effizienter, bedarfsgerechter und langfristig wirtschaftlicher gestalten zu können, hatte die Genossenschaft 2015 kräftig in neue Technologien investiert. Unter anderem wurde die Biogasanlage mit einer Ultraschalldesintegrationsanlage ausgerüstet, die bewirkt, dass die Bakterien die organischen Stoffe besser aufschließen und abbauen können. Neue Blockheizkraftwerke mit Nachverstromungstechnik stellen sicher, dass die Anlage zu jenen Zeiten möglichst viel Strom produziert, zu denen der Strom besonders teuer ist. Die Genossenschaft war davon ausgegangen, dass sie für diese technische Aufrüstung einen im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) vorgesehenen Technologie-Bonus bekommen müsste. Der Betreiber des Stromnetzes stehe jedoch auf dem Standpunkt, dass dem Bioenergiedorf dies nicht zustehe. Die Genossenschaft hat Klage eingereicht.

Das Dorf Jühnde hatte im Herbst 2005 als erstes in Deutschland seine Energieversorgung auf erneuerbare Energien umgestellt. Seitdem beziehen die in einer Genossenschaft zusammengeschlossenen Bewohner des 750-Einwohner-Ortes Strom und Wärme ausschließlich aus Biomasse. Die Energieversorgung ruht dabei auf drei Säulen: Örtliche Landwirte liefern Acker- und Grünlandpflanzen, die im Fermenter der Biogasanlage zusammen mit der Gülle aus Rinder- und Schweineställen zum Biogas Methan vergoren werden. Das Methan wird im benachbarten Blockheizkraftwerk verbrannt und zu Strom umgewandelt. Die Abwärme, die dabei entsteht, wird in das eigens gebaute örtliche Nahwärmenetz eingespeist und heizt die angeschlossenen Häuser der rund 150 Wärmekunden. Um den größeren Wärmebedarf im Winter decken zu können, wird in einer Holzhackschnitzelheizanlage Restholz aus den umliegenden Wäldern verbrannt.