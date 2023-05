Blumen, Gemüse und Eier: Der Wochenmarkt in Münden ist seit Jahrzehnen ein Anziehungspunkt

Mündener Markt

+ © Schmidt, Harald Janina Fahlbusch verkauft ihre Eier, Saft und Nudeln vom eigenen Hof. © Schmidt, Harald

Das angebotene Blumenmeer ist gerade im Frühling auf dem Mündener Wochenmarkt, der immer mittwochs und samstags stattfindet, eine Pracht.

Hann. Münden – Geranien, Hortensien und viele Blühpflanzen sowie Gemüse- und Salatsetzlinge sind gerade sehr gefragt. Bei milden Maitemperaturen war der Markt an diesem Tag schon früh voller Besucher.

Fast 50 Jahre besteht der Markt vor dem Rathaus schon, wie Michael Geisel vom Fischstand berichtet. Sein Vater war einer der ersten, die dem Markt mit etablierten. Der Bremerhafener, der jetzt in Scheden wohnt, fuhr früher mit seinem Vater zum Fischmarkt. Jetzt wird Geisel mit frischem Fisch wie Kabeljau, Rotbarsch oder Seelachs beliefert. Einige kleine Stände mit einem speziellen Angebot geben dem Markt die besondere Note.

So bietet Dina Marji von der Mündener Markthalle gleich nebenan, an ihrem Stand Saisongemüse und Obst an. Zurzeit ist ihr frischer Spargel aus dem Frankfurter Raum in allen Größen gefragt. In den drei Monaten, die sie hier ist, folgen noch Erdbeeren aus dem Frankfurter Raum und dann Kirschen aus Witzenhausen.

+ Bei Dina Marji von der Mündener Markthalle war frischer Spargel gefragt. © Schmidt, Harald

Eier von Freilandhähnchen sind am Stand von Janina Valbusch aus Dankelshausen zu haben. Sie ist seit einem Jahr und sechs Monaten relativ neu auf dem Markt. Eier, Apfel- und Birnensaft oder Nudeln stellt sie für den Verkauf selbst her.

In einem Marktwagen mit Kühlung hat sie Hähnchenfleisch, Rindfleischprodukte und Wurst, die ihr Freund hergestellt hat, in der Auslage. Beide haben mit dem Hofverkauf und mit einem Direktvermarktungshäuschen in Scheden gute Erfahrungen gemacht.

Einige Großgärtnereien sind mit einem breiten Angebot in Münden vertreten. Die Gärtnerei Fethke kommt aus dem Umland von Duderstadt. Eine Stunde Anfahrt mit anschließendem Aufbau gehören jedes Mal mit dazu bis es um acht Uhr mit dem Verkauf losgeht, sagte Hans-Dieter Fethke. Er kennt den Markt in Münden seit 40 Jahren.

Seit drei Jahren führen Tochter Franziska und Sohn David die Gärtnerei weiter. Auch in Göttingen und Eschwege bedienen sie die Wochenmärkte, sonst wäre der Betrieb nicht mehr konkurrenzfähig, sagte Fethke.

Zurzeit sind die Frühlingsblumen, wie Geranien oder Hortensien sehr gefragt. Es wird ein komplettes Angebot an regionalem Gemüse von Tomaten, Gurken, Salat bis Kartoffeln von den Kunden erwartet. Ihr Betrieb baut alles im Freiland und in Gewächshäusern auf einer Fläche von 5000 Qaudratmetern an.

+ Die Gärtnerei Fethke bietet alle saisonalem Gemüsesorten aus eigener Produktion. © harald schmidt

Zwei weitere große Obst- und Gemüsestände und der Brotverkaufswagen bereichern das Angebot. Für die Hungrigen bietet ein Bratwurststand Sättigung.