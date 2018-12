Borkenkäfer: Fünf Prozent des Schadholzes wird nach Übersee geliefert

Von Münden nach Asien

Fichten werden abtransportiert: Mit dem Borkenkäfer befallenes Holz wird nach Übersee verschifft.

Hann. Münden/Göttingen. Zigtausend Fichtenstämme verlassen in diesen Tagen die Wälder Südniedersachsens und reisen in Containern per Schiff nach Asien. Grund ist eine Massenvermehrung von Borkenkäfern, der rund eine halbe Million Bäume im Harz, Solling, im Leine- und Weserbergland zum Opfer gefallen sind.