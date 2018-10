Bremer Sprühkünstler haben weitere Stromkästen in Münden gestaltet

Hann. Münden. Bunte Farbe statt graue Tristesse – rund 20 Verteilerkästen in Hann. Münden zieren bereits farbenfrohe Motive. Am Donnerstag ist ein weiterer Kasten eingeweiht worden.

In der Marktstraße neben der Fleischerei „Ritter der Rotwurst“ hat das Bremer Künstler-Duo Leo Rokita und Carol Bose einen weiteren Stromkasten verschönert. Finanziert wurde die Umgestaltung durch Spenden der Stadtführergilde Münden und des Ehepaars Didion/Schumann, Inhaber der angrenzenden Fleischerei. Wie bei allen Kästen orientiert sich auch hier die Gestaltung an der Umgebung. Die Sprühkünstler haben hauptsächlich Farben benutzt, die sich auch an der Fassade des angrenzenden Fachwerkhauses wiederfinden. Ein Brezelmotiv auf der Oberseite des Kastens verweist auf die Geschichte des Hauses. Dort befand sich früher nämlich ein Bäcker, wie Marianne Langefeld von der Stadtführergilde Münden erzählt. „Das Haus ist eins der repräsentativsten Gebäude in Münden, wir zeigen es bei jeder Stadtführung“, sagt Langefeld. Im Gesamtbild habe der graue Kasten immer gestört. Deshalb habe sich die Gilde entschlossen, den Verteilerkasten mit dem Erlös besonderer Stadtführungen finanziell zu unterstützen. Aus dem gleichen Grund haben sich auch die Fleischerei-Inhaber mit einer Spende an der Aktion beteiligt. „Es macht die Stadt einfach lebendig“, erklärt Eveline Didion-Schumann.

Dass die Stadt die beiden Sprühkünstler aus Bremen beauftragt hat, ist kein Zufall. „Ein Bekannter hat mir von den beiden erzählt, sie arbeiten künstlerisch sehr anspruchsvoll“, sagt Denkmalpfleger Burkhard Klapp. Die meisten Kästen in der Innenstadt seien mittlerweile bunt besprüht, es sollen aber noch weitere folgen.

Da sich die Umgestaltung ausschließlich über Spenden finanziert, sucht die Stadt laut Klapp immer noch Spender. Je nach Kastengröße kostet das Besprühen zwischen 300 und 700 Euro. Die Sponsoren können im Voraus Motiv-Vorschläge machen. Wer selbst für einen Kasten spenden möchte, meldet sich bei Nicole Berner unter Tel. 05541/ 75-403.