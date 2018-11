CDU stimmt neuer Schulentwicklungsplanung zu

Landkreis Göttingen. Die CDU unterstützt die Neufassung des Schulentwicklungsplanes des Landkreises Göttingen. Der Konflikt zwischen der Landkreisverwaltung und der CDU über Passagen des neuen Planes sei beigelegt, heißt es in einer Pressemitteilung der CDU-Kreistagsfraktion.

Nicht mehr der Landrat allein solle einen Antrag auf Aufhebung einer Schule in Trägerschaft des Landkreises stellen dürfen. In der Verwaltungsvorlage heißt es nunmehr: Der Kreisausschuss beauftragt den Landrat, einen Antrag auf Aufhebung einer Schule zu stellen, wenn sich zu den Anmeldeterminen für das folgende Schuljahr nicht mindestens ein Schüler mehr als die im Klassenbildungserlass genannten Schülerhöchstzahlen anmeldet. Zudem müssten die weiteren Voraussetzungen für einen Antrag auf Aufhebung vorliegen.

Der Landrat solle dem Kreistag vor Antragstellung die Gründe für eine Aufhebung darlegen, heißt es vonseiten der CDU. Außerdem sei der Schulausschuss über die geplante Maßnahme in Kenntnis zu setzen. Die CDU begrüße, dass Landrat Bernhard Reuter und Sozialdezernent Marcel Riethig sie bereits im Vorfeld des Schulausschusses in die Planung einbinde. Die CDU-Kreistagsfraktion werde ihren bereits gestellten Antrag über die Beschlussfassung einer Schulschließung im Kreistag selbst für erledigt erklären und dem Schulentwicklungsplan in der jetzigen Fassung zustimmen, heißt es in der Mitteilung. „Der jetzt gefundene Kompromiss ist tragfähig und gut“, so der Fraktionsvorsitzende der CDU, Harald Noack.

Über den Schulentwicklungsplan berät der Schulausschuss am Donnerstag, 29. November. Die Sitzung beginnt um 16 Uhr im Theaterraum der Heinz-Sielmann-Realschule, Erdgeschoss, Raum Nr. 38, Auf der Klappe 39, 37115 Duderstadt, teilt Ulrich Lottmann vom Landkreis Göttingen mit.

