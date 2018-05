Das Cello als Band: Konzert mit Laura Moody auf Gut Wissmannshof 

Gut Wissmannshof/Speele. Die englische Sängerin und Solo-Cellistin Laura Moody trat auf Gut Wissmannshof auf.

Das glutrote Eintauchen der Sonne hinter dem Horizont fiel leider aus. Dafür erlebten die Gäste im ausverkauften Konzert der englischen Sängerin und Solo-Cellistin Laura Moody auf Gut Wissmannshof unter dem Titel „Sunset – Sonnenuntergang“ eine Künstlerin, die mit ihrer Stimme und ihrem Instrument eine exquisite „Klangküche“ produzierte.

Diese „De-Lux-Küche“ wurde gespeist unter anderem von Elementen der Klassik, des Pops, des Folks, des Hip-Hops, der Singer-Song-Writer-Tradition und des Jazz. Laura Moody strich und klopfte ihr Cello mit dem Bogen, zupfte mit den Fingern die Saiten und nutzte den Resonanzkörper als Schlagzeug.

Ihr Instrument nennt die Experimentalmusikerin liebevoll – oder war es doch leichte Ironie? – George. „George ist meine Band“, sagte sie jedenfalls mit einem Augenzwinkern. Und ihre voluminöse Stimme, die sie liebend gerne auch mal jaulend, gurgelnd, jammernd und jubilierend einsetzt, ist ihr unverkennbares Markenzeichen, möchte man hinzufügen.

Ihr Programm gestaltete die in London aufgewachsene und lebende Künstlerin, die auf Einladung der Internationalen Händel-Festspiele und des Mündener Kulturrings in das Restaurant mit den großen Panoramafenstern mit Blick auf den Herkules gekommen war, überwiegend mit Stücken aus ihrem 2014 erschienen Debut-Album „Acrobat“. Laura Moody zollte aber auch dem großen Händel ihren Respekt mit ihrem Titel „Endless Light“ nach Händels „As with Rosy Steps the Morn“ aus dem Oratorium Theodora (HWV 68).

Ahas gab es bei Laura Moodys gekonnter Bearbeitung des Songs „The Ballad of Lucy“ (Jordan) von Shel Silverstein, das die Band Dr. Hook & the Medicine Show erstmals herausgebracht hatte und von Marianne Faithfull 1979 zu einem Welthit gemacht wurde.

Viel Beifall für ein denkwürdiges und mitreißendes Konzert. Den gab es auch vom künstlerischen Leiter der Händel-Festspiele, Laurence Cummings, der Laura Moody mit erhobenen Händen applaudierte. Vor dem Konzert hatte er sie noch herzlich umarmt und ihr alles Gute für ihren Auftritt gewünscht.

Die Vorsitzende des Mündener Kulturrings, Brunhilde Ulbricht, sagte nach dem Konzert, das in dieser Kooperation erstmals auf Gut Wissmannshof stattfand, sie könne sich dort weitere Veranstaltungen des Kulturrings vorstellen. Dabei denkt sie beispielsweise an ein Krimi-Dinner.