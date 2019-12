Coca-Cola Trucks  auf Marktplatz in Hann. Münden

Die bekannten Coca-Cola Trucks machten gestern in Hann. Münden Station. Tausende Menschen wurden von der Winter-Wunderwelt in die Innenstadt gelockt.

Die Hann. Münden Marketing (HMM) hatte sich bei Coca-Cola zuvor erfolgreich beworben und die Weihnachtstour nach Münden geholt. „Es hat über ein Jahr Gespräche, Planungen und Vorbereitungen gedauert“, sagte dazu HMM-Geschäftsführer Marc Pfütz.

Auf dem Rathausvorplatz waren die roten lichtergeschmückten Sattelschlepper platziert. Für viele Menschen war es ein tolles Gefühl, die Trucks, die fast jeder aus der Werbung kennt, einmal live zu sehen.

„Mich haut es einfach um. Es ist der helle Wahnsinn, was hier abgeht, ich glaube ich träume“, schwärmt der 21-jährige Alexander Hanske aus Waltrop (Nähe Dortmund).

Der Göttinger Student ist wegen der Coca-Cola Trucks extra nach Münden gekommen. Gestern legten die berühmten roten Lichtertrucks von Coca-Cola auf ihrer vorweihnachtlichen Werbetour Station in Münden ein. „Einen Tag zuvor, bei strömendem Regen, wurde die Weihnachtswelt hier aufgebaut“, berichtete Laura Fölmer, Sprecherin von Coca-Cola Deutschland.

Von Münden als Stadt war sie begeistert. „Ich finde Münden ist an sich schon eine Weihnachtsstadt“. Verwandelt in eine zauberhafte Weihnachtswelt hatte man den Rathausvorplatz sicherlich noch nie erlebt. Es war eine gelungene Mischung aus schönem Kitsch und Faszination. „Ich finde das Ganze hier toll und meine beiden Kinder sind begeistert“, sagte Loredana Greisel aus Münden.

In einem der Wagen konnten die Besucher eine virtuelle Schlittenfahrt unternehmen. Mittels einer „Visual Reality Brille“ fühlte es sich an, als sei man Mitfahrer des Schlittens. Rasant ging es über Berge, durch steile Schluchten und über Hausdächer bis zum Ziel, dem Winter-Wunderland, und das alles in nur 80 Sekunden, das war Spaß pur.

Doch die Besucher mussten geduldig sein, denn eine lange Schlange hatte sich schnell vor dem Schlitten gebildet. Teilweise eine Stunde angestanden haben Eltern mit Kindern um endlich Einlass bei Santa Claus in der guten Stube zu finden.

Dort saß der bärtige Alte in einem gemütlichen Sessel am Kamin, umgeben von Geschenkpäckchen und empfing die Besucher. Im richtigen Leben heißt er Hans Vetten, ist Rentner und kommt aus Nordrhein-Westfalen und spielt seit sechs Jahren den Santa Claus für Coca-Cola. In den Gesprächen geht er immer auf die Kinder ein und spricht mit ihnen auch über die Wünsche.

Manche Kinder wünschen sich Spielsachen andere, dass es ihnen und ihrer Familie gut geht. „Den Wunsch eines kleinen Jungen werde ist nie vergessen“, sagte Santa Claus. „Der sagte zu mir: Wenn du wieder da oben bist, schick mir doch meinen Opa wieder runter ich vermisse ihn so sehr“. Da würden schon die Augen feucht.

Ein Selfie in einer überdimensionalen Schneekugel machen, sich eine Cola Flasche mit persönlichem Etikett drucken lassen und gratis Cola trinken gehörten mit zu den Aktionen auf dem Platz, in dessen Mitte ein zehn Meter hoher, künstlicher Weihnachtsbaum mit 4000 energiesparenden LED´s stand.

„Das ist sehr gut organisiert, alle sind freundlich, es herrscht eine tolle Stimmung, besser kann so eine Veranstaltung nicht sein“, sagte Besucherin Monika Kaps aus Münden.