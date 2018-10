... da war der Band-Bus weg!

Benterode. In ein Oktoberfestzelt verwandelte sich Samstag, 27. Oktober, die Sporthalle Benterode. Dabei wäre beinahe die Musik geplatzt: Der Band El Trinkos aus dem Werratal war der Bus mitsamt Beladung gestohlen worden.

Die gebuchte Band erlebte eine böse Überraschung, als sie sich am Samstag auf den Weg nach Benterode machen wollte: Der Tourbus, schon bepackt mit Ausrüstung und Instrumenten, war weg. Nach kurzem Durchschnaufen und mit viel Organisationstalent hatte die Crew binnen weniger Minuten Ersatzinstrumente, Transportfahrzeug und Technik unter Musikfreunden zusammen geliehen. Mit 90 Minuten Zeitverzug für einen zunächst holprigen Soundcheck standen die Jungs von El Trinkos pünktlich auf der Oktoberfest-Bühne in Benterode und sorgten mit ihrer Notfall-Ausrüstung für allerbeste Stimmung. Meist gewünschter Hit an diesem Abend: Cordula Grün, der diesjährige Wiesn-Hit aus München.

Unter blau-weiß karierten Fahnen gab es Leberkäse, halbe Maß Bier, bayerische Musik und Spiele wie Baumstammsägen oder Bierkrüge stemmen. Die Benteröder ließen ihrer Feierlaune freien Lauf.

Bereits zum 11. Mal hatten die Benteröder zum Oktoberfest eingeladen. Die Veranstaltung ist längst über die Dorfgrenze hinaus ein gerne besuchtes Herbst-Ereignis, veranstaltet vom FSV Benterode. „Ohne die vielen Ehrenamtlichen, die sich hier um das Wohl der Gäste kümmern, ist ein Abendprogramm wie dieser nicht zu schaffen“, so Holger Gerke, Vorsitzender des FSV Benterode. Insgesamt hatten 36 Ehrenamtliche bei den Vorbereitungen geholfen und den bayerischen Abend gestaltet.

Diebstahl erst spät bemerkt

In der Nacht von Donnerstag, 25., auf Freitag, 26. Oktober, 6.45 Uhr, muss der Wagen gestohlen worden sein, so die Polizei Witzenhausen. Ein Zeuge hatte bemerkt, dass das Auto am Freitag schon weg war, konnte aber natürlich nicht ahnen, dass das Fahrzeug gestohlen worden war. Es handelt sich dabei um einen weißen Mercedes Sprinter. Der sei im Witzenhäuser Ortsteil Ermschwerd verschlossen im Bereich der Autowerkstatt Deppe in Höhe der Witzenhäuser Landstraße 12 abgestellt gewesen, berichtet die Polizei.

Im Wagen befanden sich außer Bühnentechnik auch ein Akkordeon, eine Klarinette, zwei Saxofone und zwei steirische Ziehharmonikas. Der Gesamtwert wird mit rund 20 000 Euro angegeben. Zusammen mit dem Fahrzeug belaufe sich der Schaden auf 40 000 Euro.

Hinweisenimmt die Polizeistation Witzenhausen unter 05542/93040 entgegen.